Halle. Die nächste Kunst- und Genussführung in der alten Lederfabrik Halle ist am Freitag, 29. März, Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Die in der Alten Lederfabrik ansässigen Künstlerinnen und Künstler möchten im Zusammenspiel mit einem Weinhandel, der dort ebenfalls einen Wein-und Spezialitäten-Lagerverkauf betreibt, Interessierten eine Begegnung mit Kunst und Genuss anbieten.

Nach dem Motto: „Lernen Sie die kunterbunte Geschichte der Alten Lederfabrik und Ihre Vielseitigkeit kennen“, bummeln die Gäste entspannt in einer kleinen Gruppe inklusive Freigetränk durch die Gemäuer der alten Fabrik und lauschen einem Insider. Das heißt, die Touren werden von Künstlerinnen und Künstlern aus der Fabrik geführt.

Allerhand zu sehen und zu entdecken gibt es in den verschiedenen Ateliers, Werkstätten, der Galerie und Manufakturen.

Unterbrochen wird der Rundgang an der Verköstigungsstation. Hier können die Gäste sich für den zweiten Teil der Extratour mit einem kleinen Imbiss stärken.

Zum Abschluss besteht noch die Möglichkeit zur Einkehr bei einem Glas Wein, Prosecco, Traubensaft oder anderen Getränken und dem Erfahrungsaustausch zwischen Publikum und den Kreativen.

Die Kosten für die Tour betragen 17,50 Euro. Einlass ab 18:30 Uhr, der Start der Führungen ist um 19 Uhr.

Anmeldungen zur Teilnahme an der Veranstaltung sind per Mail an kulturbuero@hallewestfalen.de , dieter.buesselberg@wineandspirits.de und telefonisch per Sprach- oder Schriftnachricht bei Dieter Büsselberg unter 0171 4836315 möglich. Eintrittskarten können auch direkt im Bürgerbüro der Stadt Halle und im Wein-Lagerverkauf, geöffnet freitags von 16 bis 20 Uhr und samstags von 10 bis 16 Uhr erworben werden.