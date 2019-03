Melle. Die „Stickerstars“ der HSG Grönegau-Melle gehen in die finale Phase. An diesem Samstag findet eine Tauschbörse für alle Sammler der Klebebildchen von Spielern der Handballspielgemeinschaft statt.

Seit Beginn der Sammelaktion Mitte Januar sind mehr als 300 Vereins-Stickeralben und rund 90.000 Bildchen abgegeben worden, schätzt Initiator Rolf Dieckhöner. Zur Einordnung: 116.400 Sticker sind nötig, um diese verkauften Hefte alle komplett zu füllen. „Ich hätte nicht gedacht, dass wir so viel verkaufen.“ Doch der HSG-Engagierte und Leiter des Combi-Markts in Neuenkirchen misst den Erfolg nicht in nackten Zahlen. „Ich spüre, wie begeistert die Kinder und Erwachsenen sind. Das ist wirklich toll.“

Und es wird nicht nur gekauft, sondern mit großer Hingabe vor allem auch getauscht. Viele HSG-Teams haben sich in den vergangenen Wochen extra früher vor dem Training getroffen, um doppelte Sticker loszuwerden und fehlende Bildchen zu erobern. Manche HSG-Teamchats in den sozialen Netzwerken liefen aktuell heiß, weiß der Initiator. „Ich biete an ...“ treffe dort auf „Mir fehlen ...“ Garniert würden die Gesuche mit klaren Terminvorgaben wie „Bitte zum nächsten Spiel mitbringen.“

Hoffen auf letztes Bild bei Tauschbörse

Begeistert dabei sind auch Robert Häfner (13 Jahre) und Flemming Staginnus (12), HSG-Spieler der von Dieckhöner trainierten D-Junioren. „Wir haben vor unserem Training immer getauscht, jetzt sind wir mit allen durch“, erzählen die beiden. Und setzen große Hoffnung in die Tauschbörse am Samstag. Flemming fehlt nur noch ein einziges Bild, die Nummer 53: das ist Christian Möllers aus der ersten Herrenmannschaft. Seinen Trainer Rolf Dieckhöner hat er hingegen schon dreimal. Robert fehlen noch 66 Sticker.

Das Unternehmen „Stickerstars“ setzt seit einigen Jahren zusammen mit örtlichen Supermärkten bundesweit lokale Stars ins Bild. Im HSG-Album gibt es 388 Klebebilder: alle 15 Junioren- und vier Seniorenteams, der Vorstand und der Förderverein Tigerjugend jeweils mit Gruppen- und Einzelmotiven. Die Tüten gibt es in den Combi-Märkten in Neuenkirchen, Riemsloh und Melle-Mitte.

Die Aktion läuft noch bis zum 23. März. Dieckhöner hofft, dass möglichst viele Grönegauer Sammler – das sind Vereinsmitglieder genauso wie Eltern und Großeltern – bis dahin ihre Alben voll bekommen. Und dass die Hefte auch noch nach Jahren wieder hervorgekramt werden und man sich bei der HSG gerne an das Sammelfieber von 2019 zurückerinnert. Und wer nach dem 23. März sein Album noch nicht komplettiert hat, kann am Ende einzelne Bildchen beim Herausgeber nachordern.

Stickerstars: Die zweite HSG-Tauschbörse findet am Samstag, 9. März, von 11 bis 14 Uhr im Combi-Markt in Neuenkirchen statt. Zuvor gibt es ab 9.30 Uhr eine Marktrallye mit einer Beratung für Kinder zu gesundem Essen.