Melle. Englischsprachige Alltagssituationen vor anregender Kulisse: Die IGS hofft auf regen Zulauf bei der Aktion "Sprachendorf 2019".

Vom 12. März bis zum 4. April wird sich das Lernhaus des 8. Jahrgangs der IGS Melle wieder in ein buntes Sprachendorf verwandeln, „das hoffentlich viele Grundschüler und Schüler anderer weiterführender Schulen aus Melle oder der VHS anlocken wird“, so Julia Leonard, Fachbereichsleiterin Sprachen an der Gesamtschule.

Motivierende Sprechanlässe

Ob im Sportgeschäft, Cafe, Reisebüro, Kino oder auf dem Markt – vor einer authentischen Dorfkulisse inklusive einer traditionellen roten „phone box“ erhalten die Schülerinnen und Schüler unterstützt durch Rollenkarten zahlreiche motivierende Sprechanlässe, „um ihr Wissen und Können in realitätsnahen Alltagssituationen anzuwenden und zu reflektieren“, so Leonard.



Anmeldungen und Terminabsprachen unter: 05422/951101 oder sekretariat@igsmelle.net