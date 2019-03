Herford. Durch einen Krankenhaustrakt betreten die Besucher das Marta-Museum, wo zeitgleich in großen Kinosälen und Kuschellandschaften fünf bildgewaltige Videokunstfilme laufen. Das China von heute wird hier zum Schauplatz eines Märchens.

Wie in einer Arztpraxis: Wer in die neue Marta-Ausstellung will, der landet zuerst am Counter und erhält Termine für das Behandlungszimmer. Dort sehen und erleben die Besucher mit der Virtual-Reality-Brille die 360-Grad-Optik von Omer Fasts Produktion "The Invisible Hand". Märchenmotive werden in die Gegenwart chinesischer Vorstädte übertragen.





Der Film war zunächst für eine Ausstellung in China geplant. Doch die Behörden stoppten die Aufführung schon nach drei Tagen mit der Begründung, die märchenhaften Elemente würden nicht zum Image des heutigen China passen. Besucherin Melanie Unger meinte nach dem 13-minütigen Filmgenuss: "Ich fühle mich geflasht, das war märchenhaft und gruselig zugleich."

"Ironie, Übertreibung und Surrealismus prägen den Blick der fünf in der neuen Ausstellung vertretenen Künstler auf die Wirklichkeit", erläutert Marta-Direktor Roland Nachtigäller. Unter dem Titel "Die Realität ...ist absurder als jeder Film" zeigt das Museum fünf große Videoprojekte.





Für "Inferno" von Yael Bartana, die in Amsterdam und Berlin lebt, wurde der Marta-Dom in ein Großkino verwandelt. Auf einer 45 Quadratmeter langen Leinwand sind dort Einweihung und Zerstörung des "Tempel Salomons" in Sao Paulo zu sehen.

Einen absurden Kampf gegen den Staub führt der Maler, Autor und Filmermacher Roee Rosens aus Tel Aviv in seinem Film "The Dust Channel". Die skurrilen Szenen mit Operettengesang begeisterten auch die Besucher auf Documenta in Kassel.

Den längsten Beitrag, ein 86-Minuten-Film der Künstlerin Keren Cytter aus New York schauen die Besucher ganz entspannt in einer kuscheligen Kissenlandschaft an.





Im Mittelpunkt steht Malte Krumm, Anfang 30, der in Berlin lebt und von einer Karriere als Poet träumt. Auf der Flucht vor der Wirklichkeit und der verzweifelten Suche nach sich selbst irrt die Hauptfigur haltlos durch ihr Leben.

Moderne Fabeln begleiten die Videopräsentation "Soundtrack" von Guy Ben-Nur. Mit Witz und viel Liebe zum Detail beschreibt der Künstler einen zunehmend zum Katastrophengebiet werdenden Haushalt. Die Geräuschkulisse bildet ein Audio-Ausschnitt aus dem Hollywoodfilm "Krieg der Welten".