Vor einer Portraitmalerei posieren Friederike-Andrea Dorner und Stephan Leiwe (rechts) vom Kunstverein Melle mit dem Künstler Bernd Rüsel . Foto: Kunstverein

Melle. Bei der Eröffnung der Malerei-Ausstellung von Bernd Rüsel in der Galerie am Engelgarten, der ersten des Vereins zur Förderung von Kunst und Kultur in Melle in diesem Jahr, durfte der 2. Vorsitzende Stephan Leiwe zahlreiche Gäste begrüßen.