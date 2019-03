Präsentieren beim Honky Tonk in Bad Salzuflen Schager von Jürgen Dres (Foto), Costa Cordalis und Howard Carpendale: Die Gruppe VerwöhnAroma. Archivfoto: dpa

Bad Salzuflen. Im Frühjahr ist in Bad Salzuflen Livemusikzeit. Das Honky Tonk Festival macht am Samstag, 6. April. Stippvisite in der der Innenstadt, um mit vielen Musikfans im gleichen Takt zu schunkeln! Der offizielle Vorverkauf startet ab Montag, 11. März.