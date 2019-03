Melle. Carsten Stahl steht auf der Bühne und labert jetzt schon über eine Stunde. Eigentlich soll es um Mobbing gehen, aber die Kante aus Berlin-Neukölln kommt vor über 300 Meller Ratsschülern einfach nicht zu Potte. Gerade als der Reporter schon einpackt, wendet sich das Blatt. Am Ende tobt der Saal und Augen schimmern feucht.





Den Kids muss keiner erzählen, wer Carsten Stahl ist. In fast 300 Folgen der Pseudo Doku Soap "Privatdetektive im Einsatz" hat er RTL II dabei geholfen, die Leute zu verblöden. 2018 startete auf demselben Sender dann die Doku-Serie „Stahl:Hart gegen Mobbing“, die den Berliner bei seinen Schulbesuchen begleitet sofern die Schule zustimmt. In Melle tritt er ohne Kameras an.



Nomen est omen, Stahl ist Kampfsportler: Karate, MMA, Krav Maga. Tätowiert bis an den Hals. Kein Typ, dem man nachts in einer schlecht beleuchteten Ecke von Neukölln begegnen möchte. Nicht mal in einer gut beleuchteten.



Stahl ist laut. Zwar hält er auf der Bühne des Forums meist ein Mikro in der Hand, benutzt es aber gar nicht. Trotzdem ist er auch ganz hinten mühelos zu verstehen. Es ist neun Uhr morgens, viele Kids gähnen noch während der Mann auf der Bühne sich langsam in sein Thema eingroovt. Macht Jungs nach, wie sie gehen und sich in der Schule auf ihren Stuhl fläzen, dann Mädchen. Gelächter.

Stahl berlinert heftig: "Ick mach nüscht, von wat ich keine Ahnung habe", sagt er, erzählt was übers Promisein und wie egal das eigentlich ist und erwähnt dann, dass es vor fünf Jahren einen Wendepunkt in seinem Leben gab. Nicht so ein kleiner, nein, "einer, der mein Leben verändert hat". Damals habe er "Privatdetektive im Einsatz" verlassen. Die bei RTL II wollten ihn ja unbedingt halten, aber er so: "Was ist das eigentlich für eine Grütze, die ich hier mache?" Ist klar! Erlebt man ja ständig, Darsteller, die unbedingt ihre erfolgreiche Serie verlassen wollen. Der Reporter schreibt mit und glaubt kein Wort.



Dann geht es kurz um Nikolai, Stahls Sohn, der ist elf, und Tochter Natascha, acht jetzt. Zurück zum Thema. Jeden zweiten Tag bringe sich in Deutschland ein Kind um: "Ich war auf sechs Beerdigungen. Der Jüngste war neun Jahre alt!" Stahl ist jetzt nicht mehr laut, er brüllt nahezu. 500.000 bis eine Million Fälle von Mobbing gebe es – jede Woche! Jede Woche! Drei Amokläufe bislang in Deutschland. Dreimal waren es ausgegrenzte Täter. "Und was macht die Politik?", bölkt Stahl in den Saal. Die Antwort gibt er pantomimisch. Hält sich nacheinander Augen, Ohren und Mund zu.

Endlich, seit der ersten Erwähnung sind weitere 15 Minuten vergangen, erfahren die jugendlichen Zuhörer, die Lehrer, der Berichterstatter, was eigentlich das Leben dieses Muskelpakets vor fünf Jahren so unheimlich verändert hat: Der Nikolai ist eingeschult worden. Gottchen. Über eine Stunde vorbei. Das wird hier heute "nüscht". Der Reporter packt zusammen. Wird ein kurzer Bericht.

Dann fordert Stahl die Schüler auf, die schlimmsten Schimpfworte zu nennen, die sie kennen. Eine Schülerin soll sie auf ein Flipchart schreiben, das auf der Bühne steht.

Stahl geht mit dem Mikro runter zu den Schülern, der Berichterstatter packt seine Kamera wieder aus. Wenigstens noch ein gutes Foto mitnehmen: Der Stählerne inmitten der Schülerreihen.



Die Stimmung steigt spürbar. Hatte der Gast aus Berlin zuvor mit einigen Witzchen durchaus Lacherfolge gelandet, so ist das nichts im Vergleich zu dem Spaß, den es macht, schlimme Worte in ein Mikrofon zu rufen. Vor allen Schülern! Und den Lehrern! Und der TV-Star aus Berlin wiederholt sie auch noch. "Natürlich, der Hurensohn!", ruft er. "Arschloch!", "Bastard!", "Fuck you!", "Schlampe!, "Der gute alte Wichser! Der darf natürlich nicht fehlen!" Beifall begleitet jede weitere Nennung. "Was? Fick deinen Tannenbaum? Ach, deinen Stammbaum!" Der Saal johlt! Heidewitzka, Herr Kapitän. Hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse!



Schnell füllt sich die Flipchartseite auf zwei Spalten. Stahl entert wieder die Bühne. Und sagt ganz ruhig:

Ich weiß nicht, was beschämender ist: Dass ihr all diese Wörter kennt. Oder dass ihr darüber lacht und sie beklatscht!

Dann verliert der Stahlmann, dieses aufgepumpte, volltätowierte Kampfsport-Kraftpaket, kalkuliert seine Contenance. Brüllt die Kinder an. Laut. Aggressiv. "Das zeigt uns, wie verroht, wie tabulos, wie respektlos ihr im Umgang miteinander seid!"

Noch lauter, richtig aggro jetzt:

Ihr steckt euch gegenseitig an! Das ist Gruppendynamik! Und so entsteht Mobbing!

Etwas ruhiger, nur etwas, führt Stahl den Gedanken zu Ende: "Solche Worte benutzt ihr. Und findet sie lustig. Und sie sind nur dann nicht lustig, wenn sie euch selbst betreffen. Dann seid ihr beleidigt und quatscht von Ehre!"

Stahl zeigt auf die Liste. "Ihr denkt, das hier ist cool? Jeden zweiten Tag bringt sich in Deutschland ein Kind um. Und viele dieser Worte hat das Kind vorher gehört. Das sind keine Worte. Das sind Kugeln, die ihr mit eurem Mund abfeuert."

Das sitzt. Schlagartig ist Aschermittwoch, der schlimme-Worte-Karneval vorbei.

Stahl wird ruhig, senkt seine Stimme. Jetzt benutzt er das Mikro. Erzählt eine Geschichte von einem etwas zu kleinen, dicklichen Zehnjährigen mit roten Haaren. Der wurde jeden Tag vor dem Unterricht von fünf älteren Jungs beleidigt und geschlagen. "Wenn du das irgendjemandem erzählst, bringen wir deine Mutter um!" Der Junge erzählt nichts. Viele Schüler bekommen die täglichen Quälereien mit. Keiner schreitet ein, keiner hilft, keiner sagt was, keiner steckt es einem Lehrer. Der Junge kommt nun immer absichtlich zu spät. Wenn der Unterricht schon angefangen hat, wartet ja keiner auf ihn. Die großen Jungs schnappen ihn sich nach Schulschluss. Irgendwann geht er gar nicht mehr hin, versteckt sich unter der Kellertreppe des Sechsfamilienhauses, in dem er wohnt. Das fliegt natürlich schnell auf. Riesen Ärger mit den Eltern, die ihn nun persönlich in der Schule abliefern. Eines Tages, der Kleine flieht kopflos vor seinen Peinigern, die ihn grölend verfolgen, "Gleich haben wir dich!", landet das Kind in einer Sackgasse.

Stahl erzählt das ausführlich und sehr eindringlich. Wenn er eine Pause macht, ist es mucksmäuschenstill im Forum. Die Schüler lauschen gebannt. Die Sackgasse. Am Ende ist eine Baugrube, drei Meter tief. Der Zehnjährige steht mit dem Rücken zu dem Loch, fleht seine näher kommenden Verfolger an, ihm nichts zu tun. Bettelt. Weint. Der 15-jährige Anführer legt an Tempo noch zu und springt ihn an. Der Kleine fällt rückwärts ins drei Meter tiefe Loch. Mehrere Rippen gebrochen, klaffende Kopfwunde, schnell schießt das Blut heraus. Bevor sie abziehen, verteilen seine fünf Peiniger sich um die Grube und pinkeln auf das blutende Kind.

Kann es stiller sein als still? 360 Schüler von der fünften bis zur zehnten Klasse hängen an den Lippen des Redners.

"Das war gegen 16 Uhr", fährt der fort. "Das Kind hätte schreien können, um Hilfe rufen. Aber dieses Kind wollte nicht mehr leben. Es lag nur da in dem Loch, in seinem Blut, auf dem harten Lehmboden." Um 22 Uhr, sechs Stunden später, geht ein Rentner noch mal mit dem Hund raus. Der Hund zerrt zur Baugrube. Der Mann sieht das Kind und ruft einen Krankenwagen. Im Krankenhaus wacht der Junge erst nach vier Tagen im Koma wieder auf.

Ende der Geschichte? Nicht ganz. Einen Satz schiebt Carsten Stahl noch hinterher: "Und wisst ihr was? Dieser Junge – war ich!" Der letzte Satz erstickt ihm fast. Pause. Dann, ganz ruhig: "So macht man Prävention! Ich habe mein Wissen nicht aus Büchern – ich habe es erlebt!"

Die Nummer mit den Schimpfwörtern war schon ziemlich cool, aber jetzt hat Stahl die Schüler emotional voll am Haken. Rechts und links wischen sich einige verstohlen Tränen weg. Wenn der Reporter das mit seinen feucht schimmernden Augen richtig sieht.

Und nun, nach fast zweieinhalb Stunden, schlägt Carsten Stahl noch mal den Bogen zum Anfang. Zur dreijährigen Natascha, die nach dem zweiten Schultag freudig auf ihren großen Bruder zurennt und fragt, wie es denn war in der Schule und "Halt die Fresse, fick dich" als Antwort bekommt. Mit den Händen vorm Gesicht sitzt der kleine Erstklässler anschließend im Wohnzimmer, als sein Vater zu ihm kommt und wissen will, was los ist, wo diese Sprache herkommt. Keine Antwort. Als er dem Jungen sanft die Hände wegzieht, da ist die Nase blutig und die Lippe ist es auch.

Und das war der Tag, als aus dem C-Fernsehstar Carsten Stahl ein Kämpfer gegen Mobbing wurde. Der Tag, der sein Leben veränderte.

Später, im Gespräch mit dem Reporter, erzählt er, das der lange Anlauf auf das Thema zum Konzept gehört: "Du musst die erst mal entertainen, regelrecht einlullen. Und dann pack ich sie!"

Wie er selbst vom Opfer zum Täter wurde, zum Kriminellen, der dicke Kohle macht, wie das schrecklich auf ihn zurückschlug, wie er "Stoppt Mobbing" gründete, berichtet Stahl seinen jungen Zuhörern nach einer halbstündigen Mittagspause. Und als er fragt, wer ein Plakat mit einer Anti-Mobbing-Verpflichtung unterschreiben will, da stürmt alles nach vorne zur Bühne.

"Wollt ihr mal wissen, was in zwei Stunden aus Schülern geworden ist, die schlimme Worte benutzen?", richtet sich Stahl an die Lehrer und hält als Antwort das Plakat hoch, dass mit Unterschriften übersät ist. Längst hat da der Schülerbeifall für den Mann aus Berlin ekstatische Ausmaße angenommen. "Selbst ernannter Mobbing-Experte" nennen ihn manche abfällig. Die können ihn mal.