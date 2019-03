Riemsloh. Die Glückbringer aus Riemsloh erwiesen sich einmal mehr als Freudenspender. Mehr als 100 Kinder aus Riemsloh und Bruchmühlen tummelten sich knapp drei Stunden lang beim Kinderkarneval im örtlichen Veranstaltungsraum.

Im von der Stadt kostenlos zur Verfügung gestellten Raum unterhielten sich die Eltern angeregt bei gespendeten Kaffee und Kuchen. Der Erlös kommt getreu dem Glückbringer-Motto „Gemeinsam helfen. Glück schenken.“ Kindern und Familien in Not im Stadtteil Riemsloh zugute.

Bunte Kostüme

In Zusammenarbeit mit den Kindergärten und Grundschulen der beiden östlichen Stadtteile erfolgte zum sechsten Mal die Einladung zu dem karnevalistischen Treiben, bei dem der Glückbringer-Vorstand von zahlreichen ehrenamtlichen Helfern unterstützt wurde.

In bewährter Manier hatte die Katholische Jugend Riemsloh einen sportlichen Parcour aufgebaut, bei dessen Überwindung vor allem Geschick gefragt war. Zur Belohnung gab es Getränke und gefüllte Berliner. Im Einsatz bei kleinen Wehwechen war wie gewohnt die Bereitschaft Riemsloh des DRK-Kreisverbandes Melle.

In unterschiedlichsten Kostümen waren die Mädchen und Jungen gekommen: als Prinzessin, Fee, Cowboy oder Polizist. Renner der sechsten Auflage des Kinderkarnevals waren Spidermann, Vampire und Hexen in unterschiedlichen Versionen.

Hilfspatenschaften

Neben den öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen für alle Mädchen und Jungen wie dem Kinderkarneval wirken die Glückbringer vor allem im Stillen und leisten unbürokratisch, schnell und direkt Soforthilfe für Menschen in akuten Notsituationen. Sie ermöglichen außerdem Kindern die Teilnahme an Freizeiten oder anderen schulischen Veranstaltungen. In Einzelfällen werden längerfristige Hilfspatenschaften übernommen.



Wer Menschen in Not bei der Bewältigung ihres schweren und mühsamen Alltags helfen möchte, kann die Glückbringer mit einer noch so kleinen Spende unterstützen, zahlbar auf das Spendenkonto DE 19 4949 0070 0039 6009 00. Jeder Euro hilft. Informationen sind der Homepage www.glückbringer.de zu entnehmen.