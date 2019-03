SEDRUN/MELLE. Das Skiteam der Ratsschule ist aus einem erfolgreichen Trainingslager zurückgekehrt. Zum ersten Mal waren die Meller Schüler auf Schweizer Pisten unterwegs.

Es war der Laune des Busfahrers geschuldet, dass die Gruppe während der Anreise eine DVD mit dem Gesamtschul-Epos „Fack ju Göhte“ ertragen musste.

Neue Gondel verbindet Skigebiete

Am Zielort stieg das Niveau erheblich, weil in Sedrun-Andermatt ein ägyptischer Investor gerade den Masterplan zur Modernisierung des Skigebiets vollendet hat. Eine neue Gondel verbindet die Skigebiete Andermatt im Kanton Uri mit Sedrun in Graubünden. „Wir haben seit Jahren auf diese Gegend mit 120 Pistenkilometern geschielt, wollten aber die Entwicklung abwarten“, sagt Lehrer Benjamin Rothkehl.

„Dort wurden wir jetzt auch den Könnern gerecht. Die fordern zu Recht traumhafte Tiefschneehänge oder schwarze Pisten wie den ‚Bernhard-Russi-Run’ in Andermatt“. Talente gibt es genug. Mitfahren dürfen alle Schüler der Klassen 6 bis 10.

„An der Ratsschule kommen viele Jugendliche auf insgesamt 30 Skitage. Uns ist wichtig, das wir bei jeder Tour mindestens sechs volle Tage auf dem Ski stehen, damit wir nachhaltigen Erfolg haben“, so Rothkehl. Auch dafür wurde die Ratsschule im Dezember vom Land Niedersachsen mit dem Zertifikat „Sportfreundliche Schule“ ausgezeichnet.



Als zunächst ungewohnt aber umso attraktiver empfanden die Ratsschüler den täglichen Weg zur Gondel. Statt eines Skibusses nutzten sie täglich die „Matterhorn-Gotthard-Bahn“. Der bunte Après-Ski-Wagon mit der langen Theke und dem Panoramadach war jedoch tabu. Zeit wäre ohnehin nicht geblieben: Die Fahrt mit dem „Bähnli“ dauerte nur sieben Minuten bis zur Talstation.

Gute Kameradschaft

Ihre Schulmeister im Riesenslalom fuhren die Meller unterhalb des „Cuolm Val“ auf 2215 Meter Höhe aus. Bei den „Anfängern“ siegte Inara Asaad (9a), beste „Fortgeschrittene“ wurde Paula Osterheider (7x). Das Rennen der „Könner“ gewann Patrick Strötzel (10b). Sein Bruder Benedict geht erst in die 8. Klasse, war aber schon als Sechstklässler dabei. „Nach meiner ersten Teilnahme grüßten mich auf dem Schulhof plötzlich die älteren Jungs. Der Grund war wohl die gute Kameradschaft in unserem des Skiteam“, schwärmt Benedict (14).

Anzeige Anzeige

Das Training auf dem Berg findet in streng leistungsdifferenzierten Gruppen statt, um niemanden zu unterfordern. Am letzten Nachmittag erkundeten die Schüler bei der kultigen „Almdudler“ das Skigebiet. Bei Choreographie, Skisong, Schnee-Dart und etlichen weiteren Aufgaben holte die „Gummibärenbande“ mit Pia-Katharina Rahe, Joshua Paap, Kevin Finder, Rika Specht und Lara Lehradt die meisten Punkte.

Bei allen acht Skifreizeiten der Ratsschule, die sonst nach Österreich oder Südtirol führten, war Betreuerin Bärbel Kuhlmann dabei. Den Fortgeschrittenen gab Kuhlmann den technischen Feinschliff, für alle Anfänger schrieb sie am Abend liebevolle Texte zur „Skitaufe“.

Von schweren Verletzungen blieben die Meller Jugendlichen verschont. Am letzten Tag mussten die Lehrer aber doch noch mit einem Schüler zum Arzt. Die Diagnose war für eine Skifreizeit vergleichsweise harmlos: Windpocken.