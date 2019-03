Melle. Der Landesausschuss des Technischen Hilfswerkes hat jetzt in Melle getagt. Mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten André Berghegger gab es einen regen Meinungsaustausch.

Zweimal im Jahr tagt der Landesausschuss, das höchste Beratungsgremium für die Landesbeauftragte im Landesverband Bremen/Niedersachsen und stellt die Weichen für viele Themen im THW.

Auf Anregung des Meller Ortsbeauftragten Marco Plesner fand die erste Sitzung dieses Mal in Melle statt. Die hauptamtlichen Mitarbeitenden und die ehrenamtlichen Vertreter dieses Gremiums reisten für ihr erstes zweitägiges Treffen in den Grönegau, wo in den Räumen des Ortsverbandes die Sitzung veranstaltet wurde. Schwerpunktthemen waren hierbei Beschaffungsplanung, Bundesfreiwilligendienst im THW, Ziele und Schwerpunkte 2019, Umsetzung Rahmenkonzept/taktisches Einheitenmodell.





Der CDU-Bundestagsabgeordnete André Berghegger war gerne der Einladung der Landesbeauftragten gefolgt und am Vormittag für einen Dialog mit den Sitzungsteilnehmern in die Unterkunft des THW Melle gekommen. Neben einem munteren Austausch zu Themen wie Haushaltsmittel, Liegenschaften, Einsatz von Bundesfreiwilligen im THW und Umsetzung Rahmenkonzept, wurde auch ein Rückblick auf den Einsatz Moorbrand in Meppen gehalten. Hierbei bedankte sich André Berghegger nochmals ausdrücklich für die hervorragende Leistung der THW Einsatzkräfte.