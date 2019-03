Wellingholzhausen. Es wird immer mysteriöser: Erneut wurde Kalkmilch in großen Mengen in den Osterbach im Meller Stadtteil Wellingholzhausen eingeleitet. Das Tiefbauamt geht inzwischen sogar von gezielten Aktionen aus. Anlieger beobachten das merkwürdige Geschehen bereits seit zwölf Jahren.

Dieses Mal kam es am 14. Februar um 17.40 Uhr und am 1. März gegen 16 Uhr zu den Gewässerverunreinigungen. Es gelang Marianne Ronning, die an der Straße Eiswiese am Osterbach wohnt, aber am Freitag, ein Foto von der weißen Brühe zu schießen. Sie und weitere Nachbarn der Eiswiese und der Osterbeke machen seit Jahren auf den unregelmäßig wiederkehrenden Missstand aufmerksam. Sie kennen auch die Stelle, an der die ungiftige Kalkmilch in den Bach gelangt: An der Verrohrung vor der Brücke an der Abzweigung zum Edeka-Markt. Zuletzt hatten sie im Dezember 2018 das städtische Tiefbauamt, die Polizei und unsere Redaktion alarmiert.





Untersuchungen durch Mitarbeiter des Amtes konnten seinerzeit zwar die Einleitungen auf den Bereich der Wellingholzhausener Straße eingrenzen, aber die Suche nach dem Verursacher blieb erfolglos. Erschwerend kommt hinzu, dass die Einleitungen über den Regenwasserkanal immer nur kurzzeitig erfolgen.

Am 14. Februar gelangte die Brühe erstmals über einen anderen Auslass in den Osterbach. Nach Angaben der Stadtverwaltung ist das Tiefbauamt nach wie vor damit beschäftigt, den Verursacher zu ermitteln. "Das Tiefbauamt kann derzeit nicht ausschließen, dass der Verursacher die Kalkmilch bewusst an verschiedenen Standorten entsorgt, um die Untersuchungen zu erschweren. Wir gehen auch in den aktuellen Fällen von gezielten Aktionen aus", erklärte Stadtsprecher Jürgen Krämer am Dienstag. Das alles mache die Suche schwierig.

In den kommenden Tagen soll jetzt das Kanalsystem im Umfeld der Einleitstellen überprüft werden, um Rückschlüsse auf die Herkunft der Kalkmilch ziehen zu können.