Buer. Ein Zoo macht pleite, ein Bürgermeister denkt nur an sich selbst und ein Elefant kommt mit der Post. Wie das alles zusammenpasst? Die Kinder des Martini-Kindergartens jedenfalls wussten am Montag darüber Bescheid.

Denn wie seit vielen Jahren brachten die Darsteller des Martinitheaters wieder ein lustiges Kinderstück auf die Bühne. Und damit gastierte Benjamin Blümchen in Buer.

Zoo gerettet

Zoodirektor Tierlieb (Sylvie Lombard) ist am Ende. Nur noch für kurze Zeit reicht das Futter für die Tiere, die Schubkarre von Zoowärter Karl (Sandra Fettkenhauer) bleibt bald leer und Nachschub kann er nicht mehr bezahlen. Zu allem Überfluss kommt in einem riesigen Paket auch noch ein kleiner Elefant im Zoo an.





Selbstverständlich bekommt er einen Namen: Benjamin Blümchen (Diana Tiecke), um den sich Otto (Silke Mayer) kümmern darf. Zu allem Überfluss macht auch noch Baron von Zwiebelschreck (Martina Johannsen) samt Butler James (Claudia Bressert) Ärger, den die Geräusche der Tiere in seiner Ruhe stören. Er besticht kurzerhand den Bürgermeister der Stadt (Claudia Schielke), ein geplantes Fest im Zoo zu verbieten.





Doch Benjamin Blümchen und die rasende Reporterin Karla Kolumna (Bianca Vogt) sorgen mit ihrer guten Idee am Ende doch noch dafür, dass der Zoo gerettet werden kann, worüber sich natürlich auch der Rabe Gulliver (Marie Eilers) freut, der die Szenen wie ein Moderator verband.

Generationenübergreifend

Turbulent ging es auf der Bühne zu mit viel „Törööö“ von Benjamin Blümchen und noch mehr „Hallöööchen“ von Karla Kolumna, und die Kindergartenkinder waren am Ende ebenso begeistert, wie einige Senioren aus dem Fritz-Kamping-Haus, die der Premiere des Theaterstückes beiwohnten.









Diakonin Claudia Ulrich betonte im Vorfeld: „Das Martinitheater wirkt generationenübergreifend, das ist wunderbar.“ Die verkleideten Kinder hatten vor der Vorstellung das Fritz-Kamping-Haus besucht und gute Laune zum Rosenmontag verbreitet.

Zum 19. Mal hatten Eltern der Kindergartenkinder, auch solche, deren Kinder schon lange gar nicht mehr in den Kindergarten gehen, mit viel Liebe zum Detail ein Theaterstück einstudiert, die Kulissen gebastelt und gebaut und Kostüme genäht. Nicht nur die Bühne, sondern das gesamte Gemeindehaus wurde zum Zoo mit Berta Bär (Claudia Phillips), Leo Löwe (Manuela Vogelsang) und Affe (Karin Läkamp).









Den Text verfasste Claudia Philips und zeichnete gemeinsam mit Tanja Lücking auch für die Musik verantwortlich.

Zum Abschluss leitete Kerstin Hilker, die Leiterin des Martinikindergartens, die Kinder für eine akustische Rakete an, die mindestens soviel Wert ist, wie "standing ovations".

Das Martinitheater lädt traditionell die Kinder aus den benachbarten Kindergärten zu weiteren Vorstellungen ein.

Und am 9. März um 15 Uhr gibt es eine Vorstellung samt Kaffeetafel für alle, die Spaß an Benjamin Blümchens Abenteuer haben. Der Eintritt ins Gemeindehaus Buer, Heckengang 7, ist frei.