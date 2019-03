Melle. Geschlossene Rollos statt Brötchen, Brote und Kuchen: Das Café Hense in Eicken-Bruche ist vorübergehend geschlossen. Kunden wundern sich und sind verärgert. Die Stadt betont: Bald kann es weitergehen.

In einem Aushang an der Eingangstür informiert die Familie Hense ihre Kundschaft über die Gründe der vorübergehenden Schließung. Dabei üben die Betreiber heftige Kritik am Verhalten der Stadt: Die Probleme mit der Stadt hätten sich leider nicht gebessert, man sei zu keinem konstruktiven und positiven Ergebnis gekommen, so dass man leider vorübergehend schließen müsse: "Es belastet uns sehr, dass wir unser Café nicht frei führen können und dürfen. Die ständigen Einschränkungen im Betrieb unsere Cafés machen es für uns nicht einfach, diesen zu halten", heißt auf dem Zettel an der Tür.

Es sei nicht einfach nicht möglich, ein Café zu betreiben, dass keine Gäste bedienen dürfe und in dem sich die Kunden nicht draußen aufhalten dürften: "Deswegen müssen wir leider auf unbekannte Zeit schließen", informieren die Betreiber. Sie verlangen von der Stadt "ein klares Statement" und "eindeutige Anweisungen, was in einem solchen Café tatsächlich gemacht werden darf und was untersagt ist".





Zum Hintergrund: Bereits im November hatten Spekulationen um eine mögliche Schließung für Aufregung in Eicken und in den sozialen Netzwerken gesorgt. Die Familie Hense fühlte sich von der Stadt im Stich gelassen, weil diese immer wieder Formulare forderte, nachdem das Café einen Antrag auf Betreibung im Außenbereich gestellt hatte. Die Stadt verwies auf ein laufendes Bauantragsverfahren und betonte, dass Antragsunterlagen fehlten, um den Antrag genehmigen zu können: "Solange die nicht vorliegen, kann die Stadt den Antrag nicht genehmigen", lautete seinerzeit die Aussage der Verwaltung.





An dieser Sachlage hat sich lange nichts geändert, teilt Stadtsprecher Jürgen Krämer auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Nun zeichnet sich aber kurzfristig eine Lösung ab: "Es liegt sehr wohl im Interesse der Verwaltung, dass die Eickener Bürger mit Brot, Brötchen und Kuchen versorgt werden", betont Jürgen Krämer.

Er bestätigt, dass die Familie Hense einen Bauantrag zur Betreibung von Außengastronomie und auf Verlängerung der Betriebszeiten gestellt habe. Dass sich das Verfahren so lange hinziehe, hänge damit zusammen, dass notwendige Antragsunterlagen noch immer gefehlt hätten, erklärt Jürgen Krämer. In einem Gespräch zwischen dem Betreiber, dessen Architekt und der Stadt sei zwischenzeitlich abgestimmt worden, welche Unterlagen nachgereicht werden müssten: "Das ist inzwischen erfolgt", berichtet der Stadtsprecher. Somit sei davon auszugehen, dass die Genehmigung in Kürze erteilt werden könne und der Betrieb wieder laufen kann.

Die Eickener können also erleichtert sein: Bald gibt es vor Ort wieder frische Brötchen, Brote und Kuchen.