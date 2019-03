Melle. Die Winterpause ist vorbei: Mit dem „Ersten Schuss“ hat Schützenkönig Rainer I. (Meyerdrees) im Beisein seiner Mitregentin Gesine I. (Waltinger) die neue Saison der Schützengesellschaft Buer offiziell eröffnet.

„Ich freue mich sehr, das mehr als 50 Mitglieder den Weg zu unserem Saisonauftakt in das Schießsportzentrum Grönen Holz gefunden haben“, sagte Präsident Dirk Kath in seiner Begrüßungsansprache. Die gute Beteiligung dokumentiere, dass die Bueraner Schützen dem neuen Vereinsjahr optimistisch entgegenblickten. Auch in den kommenden Monaten, so der Redner weiter, dürften sich die Grünröcke auf ein abwechslungsreiches Programm freuen, darunter das Bierkönigsschießen im Sommer und der Winterball im Spätherbst.

Nach einem gemeinsamen Frühstück widmeten sich die Teilnehmer einem kleinen schießsportlichen Wettstreit. Die Ehrenscheibe sicherte sich dabei Saskia Wirkuttis, während die Tagespokale an Pascal Maistrak, Jeanette Kath, Jörg Maistrak, Sabrina Schlattmann, Marco Bierbaum und an Melanie Bierbaum gingen. Im Anschluss an den offiziellen Teil verweilten die Grünröcke noch einige Zeit in geselliger Runde.