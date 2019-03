Gesmold . „Im Jahr 2000 wusste kaum ein niedersächsischer Jäger, was ein Nutria ist. 2018 wurden rund 25000 Tiere gefangen und getötet“, erklärte Fritz Mithöfer als Vorsitzender der Jägerschaft Melle. Auch in dieser Stadt geht es den vordringenden Nutrias jetzt an den Kragen.

Für Hermann-Josef Bolte als Vorsteher des Unterhaltungsverbandes 29 Else, den Gesmolder Jagdpächter Heinz Hüdepohl und Mithöfer steht fest, dass an einer intensivierten Fallenjagd im Stadtgebiet kein Weg vorbeiführt. "Die Tiere richten an den Uferböschungen enorme Schäden an, denn sie graben Löcher und Gänge von bis zu 30 Zentimetern Durchmesser", erklärte Bolte. Die schon vor fast 100 Jahren aus Pelztierfarmen entwichenen Nagetiere werden immerhin bis zu 15 Kilo schwer und sind entsprechend groß. "Sie unterhöhlen an Else und Hase die Böschungen und es besteht die Gefahr, dass unsere Verbandsfahrzeuge umkippen", sagte Bolte. Zwischen Bifurkation und Gesmolder Straße hätten die pflanzenfressenden Nager eine Böschung auf 100 Meter Lange zum Abrutschen gebracht. Schaden: 10.000 Euro. Wegen der rasanten Verbreitung hat der niedersächsisches Landtag den Elternschutz für Nutrias aufgehoben: Sie dürfen damit ganzjährige bejagt werden. Ihr Vormarsch hat nur einen kleinen Vorteil: Nutrias drängen die kleineren Bisamratten zurück.

Der Unterhaltungsverband hat fünf Spezial-Fallen angeschafft. Allein in Schiplage wurden damit im vergangenen Jahr 53 Nutrias gefangen. Heinz Hüdepohl hat eine Falle seit drei Wochen in Dratum-Ausbergen im Einsatz, mit der er bereits elf Tiere erlegt hat. Nutrias lieben Teiche und nahe Wasserläufe, daher ist ein ehemaliges Nachklärbecken der Siedlung Schimm ein idealer Aufstellort.

Bei den Fanggeräten handelt es sich Rohr-Kippfallen, also um 1,5 Meter lange Metallröhren, die auf Kippe stehen. Angelockt durch Maiskörner läuft die Nutria in das Rohr, das unter dem Gewicht nach vorne kippt und so den Schließmechanismus der Tür auslöst. Hüdepohl kontrolliert die Falle täglich. Vor die verschlossene Tür setzt er einen Drahtkäfig, öffnet die Tür und erschießt dann die Nutria im Käfig mit einem Kleinkalibergewehr. Die Winterfelle der Tiere werden zur Firma "Fellwechsel" in Rastatt geschickt, die vom Deutschen Jagdverband betrieben wird.

Die Rohr-Kippfalle wurde übrigens in Melle entwickelt und wird wegen der großen Nachfrage mittlerweile in Indien produziert.