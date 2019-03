Melle. Der Schulleiter des Meller Gymnasiums, William Pollmann, fordert angesichts der nach wie vor ungeklärten Situation rund um das Haus Rabingen einen Runden Tisch. An ihm sollen Vertreter des Landkreises als Schulträger, der Stadt Melle als Eigentümer des Grundstücks und des Gymnasiums teilnehmen. Haus Rabingen grenzt unmittelbar an das Schulgrundstück.

Pollmann kritisierte in einem Gespräch mit dem "Meller Kreisblatt", dass der letzte direkte Austausch über die Fläche bereits zwei Jahre zurückliege. "Es hat sich lange nichts bewegt und ein Runder Tisch wäre jetzt dringend erforderlich", sagte der Oberstudiendirektor.

Zum Hintergrund: Nach dem Tod der Eigentümerin hatte die Stadt von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch gemacht und Haus Rabingen erworben. Die Kommune bot es anschließend dem Landkreis Osnabrück für Erweiterungsmöglichkeiten des Gymnasiums an. Die Gespräche zwischen Stadt und Landkreis sind aber offensichtlich ins Stocken gekommen. Melles Bürgermeister Reinhard Scholz zeigte sich verärgert und schloss öffentlich einen Verkauf des Areals und des denkmalgeschützten Gebäudes an einen Privatmann nicht mehr aus. Landrat Michael Lübbersmann wiederum hatte unserer Redaktion vor kurzen gesagt, der Kreis stehe weiterhin in Überlegungen für eine sinnvolle Nutzung.

"Wir haben nichts gehört"

Pollmann verweist auf die angelaufene Neugestaltung eines Teilbereichs des Schulhofs. Dabei könnten Flächen von Haus Rabingen nicht berücksichtigt werden. "Denn wir haben von einem Ergebnis der Gespräche zwischen Stadt und Landkreis nichts gehört". Dabei wäre eine Schulhof-Vergrößerung dringend wünschenswert, weil im Schuljahr 2020/2021 wegen der Wiedereinführung von Klasse 13 rund 130 Schüler mehr aufgenommen würden. "Daher prüfen wir auch die Raumsituation und die Schulhofsituation noch einmal ganz genau", erklärte Pollmann. Es werde auf jeden Fall eng. "Der Landkreis weiß auch von unserer Schulhofsituation", betonte Pollmann.

Die Problematik um die Nutzung des Gebäudes von Haus Rabingen habe seiner Meinung nach den Blick auf die Flächen verschoben. "Ich sehe es als ein Gebäude in Melle und für Melle in Eigentum des Landkreises. Ein Kauf durch den Landkreis wäre folgerichtig". Richtig sei, dass sich eine Nutzung von Haus Rabingen durch Schulleitung oder Schulverwaltung nicht anbiete. "Da brauchen wir kurze Wege." Aber als Seminarräume oder Oberstufen-Trakt wäre es denkbar, so Pollmann. Vorstellbar wäre aber auch eine Mischnutzung zwischen Schule, Stadt und Landkreis für kulturelle und musikalische Veranstaltungen. "Es hat sich einfach zu lange nichts getan", monierte Pollmann.