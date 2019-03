Gesmold. Volles Haus: Das besondere Jubiläum des „Bunten Nachmittags“ der KFD Gesmold wollten sich am Sonntag viele nicht entgehen lassen. Im Saal der Gaststätte Kellersmann gab es für das Publikum zur Feier des Tages amüsantes Programm.

Nach einem gemeinsamen Kaffeetrinken begrüßte Josefine Vossel das Publikum. Sie gehört dem Team an, das den Bunten Nachmittag auf die Beine gestellt hat.









Mit einem Augenzwinkern berichtete sie von den beliebten Karnevalsnachmittagen, die vor vielen Jahren noch mit dem Elferrat auf der Bühne stattfanden und an denen es für die Darsteller einen Schluck aus der „Müttertasse“ gab. „Was hat sich doch alles in den Jahren verändert“, zog Josefine Vossel ein Resümee. Dass das Einstudieren des Programms aber heutzutage nicht weniger Spaß macht, als vor 30 Jahren, daran ließ sie keinen Zweifel aufkommen: „Glaubt mir, schon im Vorfeld haben wir richtig viel Spaß gehabt.“



Schräger Wortwitz

Und der Spaß kam auch im 30. Jahr des Gesmolder KFD-Karnevals nicht zu kurz. Was auch an den beiden Moderatorinnen Petra Timpe und Elisabeth Weßler lag, die mit schrägem Wortwitz und gewohnt charmanter Attitüde durch den Bunten Nachmittag führten. Sie animierten als „Gesmolder Guildo Horn nebst orthopädischem Strumpf-Assistent“ das Publikum zum Schunkeln und Mitmachen und nahmen auch bei dem ein oder anderen Witz kein Blatt vor den Mund – das kam an. Oder, wie Petra Timpe amüsiert feststellte: „So ein Mitmachpublikum ist schon was wert.“

Auf der Bühne heizten die zahlreichen Tänzerinnen und Funkenmariechen dem Publikum mit flotten Rhythmen und Tanzdarbietungen ein. Besonders niedlich waren natürlich die kleinen Tänzerinnen vom SV Viktoria, die als Pirat, Hexe oder Prinzessin verkleidet über die Bühnenbretter hopsten.

In der Bütt konnten Christine Siedling als Prediger mit Lampenfieber und Brigitte Breeck als ramponierter Wintersportler auf ganzer Linie überzeugen.





In mehreren Sketchen fuhren die Darsteller auf, was an Witz nur ging: Im Mittelpunkt standen dabei die Geschichte um ein Fahrrad, die Anmeldung eines Babys auf dem Standesamt, ein besonderes Schachspiel, die Regeln am Rande des Fußballplatzes und ein Besuch beim Zahnarzt.

Mit einem „Heino-Medley“ gab es eine Portion Extra-Stimmung von Birgit Bietendorf und mit Hits von Mireille Mathieu brachten die Damen der RvS-Gruppe den „Spatz von Avignon“ in mehrfacher Ausführung nach Gesmold.

Für guten Zweck

Mit einigen fröhlich-stimmungsvollen Liedern klang der Nachmittag beim Bühnenfinale aus.

„Donnerwetter, was für ein Nachmittag“, staunte eine Besucherin, die mit ihren Freundinnen nach eigenen Angaben „tüchtig Spaß“ gehabt hat.

Und auch der gute Zweck kam bei der KFD in Gesmold am Sonntag nicht zu kurz. Für die „Interaktive Dauerausstellung Rosenstraße 76“ zum Thema häusliche Gewalt konnten knapp 740 Euro gesammelt werden.

Zudem stellte Maria Brunsmann die diesjährige Drei-Tages-Fahrt vor, die nach Berlin führen wird. „Es können alle mitfahren“, betonte Brunsmann, „und ich meine, das Programm kann sich sehen lassen.“





Auf der Bühne dabei: Die Tänzerinnen und Funkenmariechen Lea Grever, Luisa Niehaus, Anna Kellermann, Riana Lumme, Rieke Schlüter, Marie Stühlmeyer, Riekje Oberwestberg, Emelie Janzen; die Tanzgruppe des SV Viktoria Gesmold; das Tanz-Duo Lisa Stühlmeyer und Julie Niemöller; die „Runter-vom-Sofa-Gruppe“ mit Susanne Hasemann, Birgit Bietendorf, Ingrid Wiechers, Evelin Friehe, Gertrud Osterheider, Karin Schütt, Jutta Scherler-Kellermann; als Darsteller in Sketchen Andrea Relligmann, Christina Kampmeyer, Andrea Kruse, Gisela Raude, Anni Hörsting, Susanne Hasemann, Annette Niekamp, Brigitte Breeck; als Solo-Sängerin Amelie Weßler; als Heino-Verschnitt Birgit Bietendorf sowie als Büttenrednerinnen Christine Siedling und Brigitte Breeck.