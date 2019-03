Melle. Stadt und Stadtjugendring Melle wollen in den Sommerferien wieder ein umfangreiches Ferienprogramm samt Tagesfahrten anbieten und suchen ehrenamtliche Mitstreiter.

Das ist nur möglich, weil jedes Jahr rund 80 Veranstalter mit machen. Für die Begleitung der Tagesfahrten werden noch Ehrenamtliche gesucht. Gedacht ist an junge Leute ab 18 Jahren und Erwachsene, die Erfahrung in der Kinder- und Jugendarbeit und Freude am Umgang mit Kindern und Jugendlichen haben.



Ein erstes Abstimmungsgespräch für diese Mitstreiter findet am Donnerstag dem 7. März um 18 Uhr, im Sitzungssaal des Stadthaues am Schürenkamp 16 statt.

Wer Interesse an einer Mitarbeit hat, kann sich gern bei Stadtjugendpflegerin Tanja Werges unter 05422/965-417 melden. Sie ist zudem per E-Mail unter t.werges@stadt-melle.de zu erreichen.

Das Angebot ist auch in der Ehrenamtsbörse auf der Internetseite www.melle.info einsehbar.