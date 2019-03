Melle. Läufer Mathis Seelhöfer vom SC Melle hat bei den Deutschen Hallenmeisterschaften der U20 am vergangenen Wochenende in Sindelfingen über die 800 Meter in neuer persönlicher Hallenbestleistung von 1:58,08 Minuten den zwölften Platz belegt.

Das frühe Frühjahr ist bei den Leichtathleten traditionell vollgepackt mit regionalen und überregionalen Meisterschaften. Für die Leichtathleten des SC Melle bedeutet dies wieder viele Autobahnkilometer. Jüngstes Beispiel ist der Start von Mathis Seelhöfer über die 800 Meter bei den Deutschen U-20-Hallenmeisterschaften am vergangenen Wochenende im Sindelfinger Glaspalast. Nur wenige Wochen zuvor hatte er sich in Hannover den Landesmeistertitel über diese Strecke gesichert und bei einem zusätzlichen Start in der Männerhauptklasse auch die Qualifikation für die DM klar gemacht.

Trotz starken Endspurts Finale verpasst

Traumziel für Seelhöfer und Trainer Frank Rüdiger in dem großen und leistungsstarken Teilnehmerfeld von Sindelfingen war die Endlaufteilnahme. Klar war allerdings: Dafür ist mindestens eine neue Hallenbestzeit des jungen Athleten notwendig. In einem sehr von Taktik geprägten Vorlauf hat es fürs Finale am Ende nicht ganz gereicht. Der zweite Platz hätte das Endlauf-Ticket bedeutet. Trotz eines starken Endspurts aus ungünstiger Position heraus fehlten Seelhöfer dafür am Ende aber knapp drei Meter.

Trotzdem hat sich die Fahrt nach Baden-Württemberg unter dem Strich gelohnt: Der Grönegauer belegte den zwölften Platz auf nationaler Ebene und erzielte nebenbei noch eine neue persönliche Hallenbestleistung in 1:58,08 Minuten.