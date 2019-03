Marken in Alben zeigen Joachim Weiß, Renate Werges und Peter Tolzmann (von links) vom Verein der Briefmarkenfreunde Grönegau beim Großtauschtag in Melle. Foto: Conny Rutsch

Melle. Beim Großtauschtag der Briefmarkenfreunde Grönegau fachsimpelten, tauschten und kauften Fans der Marke am Sonntag in Melle in den Räumen des Deutschen Roten Kreuzes.