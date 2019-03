Melle. „Das war ganz großes Kino“. Irgendwie fehlten dann wohl die passenderen Worte zum Ausdruck der völligen Begeisterung, denn es gab gar keinen Film in der Martinikirche zu Buer am Samstagabend.

Im Gegenteil standen live und sehr präsent drei Tenöre im Altarraum, um ihre Fans in eine „Himmlische Nacht“ zu entführen.

Boris Taskov, Georgi Dinev und Georgios Filadelfefs sangen sich auf höchstem Niveau durch ein Programm mit großem Bekanntsheitsgrad. Tenöre müssen von ihrem Können schon sehr überzeugt sein, wenn sie sich das trauen.

Würdige Einstimmung

Wie schon bei ihrem ersten Auftritt in Buer hatten sie auch diesesmal ein Kammerensemble mitgebracht, das den Abend schon sehr würdig einstimmte. Die „Air“ von Johann Sebastian Bach dudelt ja ständig und zu allen Anlässen, aber von hochklassigen Musikern in wunderbar schwingendem Duktus dargebracht, ist sie immer wieder ein ergreifendes Hörerlebnis.

Und dann gings los mit der vollen tenoralen Strahlkraft. Die beiden bulgarischen Sänger Boris Taskov und Georgi Dinev und der Grieche Georgios Filadelfefs machten sich gleich zu dritt an die Verdiarie „Questo o quella“ aus dem „Rigoletto“. Einfach umwerfend, für die vorderen Kirchenbankreihen akustisch fast wörtlich zu nehmen, setzten die drei die musikalische Marke für den gesamten Abend – selbstverständlich ohne Mikros. Einzeln und immer wieder auch gemeinsam sangen sich die stimmgewaltigen Tenöre durch ein Operprogramm der Spitzenklasse. Ob aus Verdis „Troubadour“ und „Carmen“ oder aus Leoncavallos „Bajazzo“: grade in ihren Einzelauftritten zeigten die Tenöre ihre indivuelle Gesangstechnik und Stimmfarbe aufs Feinste, ihre Kunst bringt allen immer wieder Preise und Auftritte an großen Opernhäusern der Welt ein.

Charmante Moderation

Das Kammerensemble mit Tzvetina Panayotova und Milena Ivanova, Geigen, der Cellistin Mirela Moskova und der Pianistin Manuela Manolova begleitete nicht nur die drei Sänger, sondern zeigte mit Soloparts eine ebenfalls herausragende musikalische Qualität. Durch den Abend führte charmant die frühere Balletttänzerin Zoya Balkandzhieva.

Nicht nur in der großen Oper sind die drei Tenöre zuhause, sondern auch in ganz anderen Sparten. Mit dem zarten Wiegenlied „Schlafe, holder süßer Knabe“ von Franz Schubert ließ Georgios Filadelfefs seine feinen Belcantonuancen wunderbar zur Geltung kommen. Boris Taskov brachte mit dem berühmten Filmklassiker „Core `ngrato“ die Herzen der Zuhörer zum Schmelzen und Georgi Dinev brillierte mit der Arie „Als flotter Geist“ aus der Operette „Zigeunerbaron“ von Johann Strauß. Der Text ist schon für Muttersprachler eine riesige Herausforderung mit Textzeilen wie „Das Nashorn streichelt mit die Wange“. Aber Georgi Dinev schaffte nicht nur das mit Bravour, sondern animierte auch gleich das Publikum zum Mitsingen. Nicht erst jetzt wurde er zum Publikumsliebling.

Tenorkracher zum Abschluss

Klar gabs die absoluten Tenorkracher zum Schluss auch: „Santa Lucia“, oder die Zugaben „Funiculi, Funicula“ und „O sole mio“. Und sogar jetzt noch, am Ende eines zweistündigen hochkarätigen und anspruchsvollen Gesangsprogramms leisteten die drei sowohl komödiantisch als auch stimmlich eine herausragende Gesangskunst. Minutenlange standing ovations: Das war tatsächlich ganz großes Kino live und in Farbe.