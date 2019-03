Pastor Matthias Hasselblatt (vorne), Diakonin Claudia Ulrich, Dieter Huntebrinker (Glockenprojekt), Claus Jakobj (Kirchenvorstand) und Kirchenmusiker Matthias Breitenkamp (von links) während der kurzen Glockenverabschiedung. Foto: Conny Rutsch

Melle. Für einige Wochen wird es nun still in Buer, zumindest was die Glockenklänge vom Turm der Martinikirche angeht. Am Samstagabend läuteten die vier alten Glocken zum letzten Mal einen Sonntag ein und wurden in einer kurzen Zeremonie aus ihrem Dienst verabschiedet.