Melle. „850 Jahre Melle: Gestern – Heute – Morgen“: Das außergewöhnliche Stadtjubiläum soll in der Zeit vom 28. bis zum 30. Juni mit einem Programm für die gesamte Bevölkerung gefeiert werden.

Als besondere Anziehungspunkte sollen sich unter anderem eine Großbühne auf dem Böckmann-Parkplatz, ein Bühnenwagen auf dem Rathausplatz und eine Festmeile erweisen, die sich quer durch die gesamte Innenstadt ziehen wird. Höhepunkt zum Abschluss: Ein großer Festumzug, der sich durch die Innenstadt bewegen wird.

Für alle Generationen

„Wir freuen uns, nach Abschluss einer mehrmonatigen Planungsphase ein Programm zu präsentieren, das Jung und Alt gleichermaßen anspricht“, erläutert Ina Wien vom Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus, die für die Organisation zuständig ist. Zur Planung des Festprogramms haben sich in den vergangenen Monaten Arbeitsgruppen aus Vereinen, Verbänden und Politik zusammengefunden, die sich mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten auseinandergesetzt haben. Den Akteuren ist es wichtig, die Themen „Gestern“, „Heute“ und „Morgen“ für das Jubiläumswochenende mit Leben zu erfüllen.

Gestern – Heute – Morgen

So steht das Thema „Gestern“ im Mittelpunkt des ersten Veranstaltungstages am Freitag, 28. Juni. An diesem Tag soll schwerpunktmäßig ein Ausflug in die Meller Stadtgeschichte unternommen werden.

Der Samstag steht im Zeichen des Themas „Heute“. An diesem Tag dreht sich alles um Melle in der heutigen Zeit. Und am Sonntag wird mit dem Schwerpunktthema „Morgen“ der Fokus in die Zukunft gerichtet – frei nach dem Motto „Wie wird sich Melle weiterentwickeln?“





„Wir legen großen Wert darauf, dem Publikum attraktive Bühnenprogramme zu präsentieren“, berichtet Stadtsprecher Jürgen Krämer. So wird auf der Großbühne am Modehaus Böckmann ein stimmungsgeladenes Musikprogramm geboten: Am Freitag mit der Showband „Skydogs“ und am Samstag mit der Top-40-Band „Live & Famous“. Am Abend tritt dann "Glasperlenspiel" als Top Act auf.

Für die Bühne auf dem Rathausplatz Rathausplatz wurde ein familien- und kindgerechtes Programm vorbereitet, das unter Einbeziehung heimischer Künstler vorwiegend tagsüber stattfindet. Dabei werden auch heimische Vereine, Gruppen und Künstler einbezogen.

Große Festmeile

Die Festmeile wird sich von der gesamten Plettenberger Straße über die obere Weststraße mit Einbeziehung des Starcke Carrees, über den Markt bis hin zum Ende der Fußgängerzone in der Mühlenstraße ziehen. Hier wird es Stände von Vereinen, Verbänden, Institutionen und Unternehmen geben, die das Festmotto mit verschiedenen Aktionen aufnehmen werden. So wird es zum Beispiel einen großen Bereich mit Spielen von gestern, heute und morgen, sowie ein internationales Dorf, die „Schule der Zukunft“, einen großen Sportbereich und vieles mehr geben. Außerdem wird sich im Friedensgarten der Bereich „Natur / Umwelt / Landwirtschaft“ mit einem Bauernmarkt und verschiedenen Aktionsständen präsentieren.

Future Melle

Um das Festwochenende mit einem Highlight abzuschließen und gleichzeitig den roten Faden des Themas „Gestern – Heute – Morgen“ aufzunehmen, findet am Sonntag um 16 Uhr ein Festumzug statt. Da an diesem Tag das Thema „Zukunft“ im Fokus des Interesses steht, soll dies allerdings kein traditioneller Umzug mit Fußgruppen und Wagen aus Vereinen und Verbänden werden. In Anlehnung an den Erfolg der Stadtwette aus dem Jahre 2013 („Hippie-Party“) steht dieses Ereignis unter dem Motto „Future Melle – Wie sehen wir in 50 Jahren aus?“. Die Meller Bürger dürfen also bei der Ausgestaltung dieses abschließenden Höhepunktes des Festwochenendes ihrer Fantasie freien Lauf lassen: ob Kleidung, Haarstyling oder auch Fortbewegungsmittel – alles soll einen Blick auf das Melle in 50 Jahren erlauben.

Anmeldungen für den Festumzug sind aus organisatorischen Gründen erst ab Mitte März möglich.