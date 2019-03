Melle. Diese Nachricht traf den Ausschuss für Bildung und Sport wie ein Keulenschlag: Für die Mensa in der Oberschule Neuenkirchen hat sich kein Betreiber gefunden. Die Snackausgabe liegt auf Eis. Was nun?

Für die Essenausgabe an der Oberschule in Neuenkirchen zeichnet sich gegenwärtig keine Lösung ab. Anlass für die Fraktion der Grünen, einen Mensaanbau oder Neubau zu beantragen. Die entsprechende Forderung, das Vorhaben auf die Prioritätenliste des Gebäudemanagements aufzunehmen, war Gegenstand der Diskussion in der jüngsten Ausschusssitzung.

Für die Oberschule ist die aktuelle Situation alles andere als befriedigend: Wegen einer drohenden Umsatzbesteuerung musste das Essensangebot unter der Bewirtschaftung der Schülerfirma Ende September eingestellt werden. Die Schule suchte daraufhin einen privaten Betreiber und war guter Hoffnung, dass sich jemand für diese Aufgabe finden würde. Dies hat sich allerdings zwischenzeitlich zerschlagen. Von dieser Entwicklung war der Ausschuss komplett überrascht.

130 Essen pro Tag

Schulleiterin Sandra Apeler berichtete von 130 Essen pro Tag, was die Schülerfirma nicht mehr stemmen könne. Sie beklagte, dass die Oberschule nicht über die Standards anderer Schule verfüge und befürchtete, dass die Maßnahme – sollte sie auf der Prioritätenliste kommen – erst in zehn Jahren umgesetzt werde.

"Es ist viel gesagt, aber nichts beschlossen worden. Wir sollten den Ball nicht flach halten, sondern zügig aufnehmen", forderte Grünen-Sprecher Reinhardt Wüstehube. Er gab zu bedenken, dass durch das fehlende Angebot die vom Rat festgelegten Raumstandards nicht erfüllt seien und forderte dazu auf, das Bauvorhaben in die Prioritätenliste aufzunehmen, um "überhaupt einen Schritt weiterzugehen".

Zukunftsfähig aufstellen

"Es ist keine Frage, dass die Schule eine Mensa erhalten muss, um zukunftsfähig aufgestellt zu sein. Die Raumstandards müssen eingehalten werden", ergänzte Herla Wendelin-Feindt. Es sei sehr bedauerlich, dass sich kein Betreiber gefunden hätte meinte die CDU-Sprecherin und regte an, pragmatisch an die Sache heranzugehen, um in allen Schulen den Ist-Zustand zu ermitteln.

"Es geht um die Aufenthaltsqualität in allen Schulen. Hier verbringen die Schüler täglich acht bis neun Stunden. Wir müssen lernen, anders zu denken. Die Qualität des Essens und das Erreichen der Schüler ist wichtig", betonte Uschi Thöle-Ehlhardt. Augenblick treffe es die Oberschule in Neuenkirchen besonders hart, urteilte sie. Sie plädierte dafür, das grundsätzliche Problem aufzugreifen und die Verwaltung aufzufordern, in allen Schulen nachzuhaken, um einheitliche Standards zu erhalten.

Dampf machen

"Wir müssen Dampf unterm Kessel machen, dass es weitergeht, nicht nur in der Mensa in Neuenkirchen, sondern in allen Schulen", fügte Silke Meier (Grüne) an, während Gerhard Boßmann (SPD) befürchtete, dass die Maßnahme auf der Liste ganz hinten landet.

"Die Politik muss uns ganz klar sagen, welche Reihenfolge sie wünscht", meldete sich Andreas Dreier vor dem Hintergrund zahlreich anstehender Investitionen zu Wort. Diese Entscheidung müsse getroffen werden.

„Das Thema lässt uns nicht unberührt“, meinte Ausschussvorsitzende Jutta Dettmann (SPD, die auf eine gute Lösung im Zusammenspiel von Politik und Verwaltung hoffte.

Letztlich stimmte der Ausschuss für die Aufnahme in die Prioritätenliste. Wann sie letztlich umgesetzt wird, steht in den Sternen.