Melle. Der SC Melle hat mit dem Bau seiner Tribüne am Melosplatz (Kunstrasenplatz) begonnen. Künftig sollen dort bis zu 240 Fußballfans die Spiele trockenen Fußes sehen können. Die Kosten liegen bei einer Viertelmillion Euro.

"Wir können unseren Zuschauern hier seit 2005 keinen Sitzplatz anbieten und bei Schlechtwetter steht man buchstäblich im Regen." So begründet der Vorsitzende des SC Melle, Stefan Siepelmeyer, warum der Verein sch entschlossen hat, am Platz aufzurüsten. Die Bauarbeiten haben in dieser Woche begonnen. Derzeit werden die vorbereitenden Arbeiten für die Fundamente ausgeführt. Außerdem hätten ältere SCM-Anhänger immer mal gefragt, ob auf Naturrasen oder dem Melosplatz gespielt werden. In zweiterem Falle nämlich könne man nicht kommen: "So lange kann ich nicht stehen."

Anderthalb Stunden stehen und dann nass ins Auto

Und schließlich so, Siepelmeyer, stehe der Zuschauer bei vielen Konkurrenten in der Landesliga auch nicht im Regen. Wer nach Emden, Wilhelmshaven, Lohne schaue, sehe "teilweise richtige Stadien". Da könne es nicht länger angehen, dass Melles Topteam im Fußball den Zuschauern keine Sitzmöglichkeit anbiete. Das gelte im Übrigen auch für Fans des Gastteams und SCM-Anhänger von auswärts: "Die stehen anderthalb Stunden im Regen, setzen sich dann nass ins Auto und sagen: Jo, Melle war wieder eine Reise wert."

Weil sie weder tief noch hoch wird, wird sie lang

Damit die Zuschauer das künftig wirklich ohne Ironie sagen können, ensteht nun an der Westseite des Platzes die Tribüne mit drei Reihen Sitzbänken. Weil sie weder tief noch hoch wird, wird sie lang: 45 Meter. Drei Meter tief (die Restfläche wird zur Bewirtschaftung des Laerbachs benötigt) und 4,50 Meter hoch. Zum Vergleich: Die grünen Ballfangzäune, die derzeit für die Arbeiten größtenteils abgebaut wurden, sind fünf Meter hoch. Die Westseite wurde gewählt, weil sie erstens die Wetterseite ist und Vorstand und Präsidium zweitens selbstkritisch gesehen hätten, dass der Blick aus dem östlich gelegenen Grönenbergpark auf die Stahltribüne "vielleicht nicht so schön" sein könnte.

Womöglich aufkommender Kritik, das Projekt könnte überdimensioniert sein, tritt Siepelmeyer vorsorglich entgegen: "Das wird kein Prunkbau, sondern ein Zweckbau. Wir haben zwar in der Regel 150 bis 200 Zuschauer. Aber in manchen Spielen auch 400 und mehr, etwa im Derby gegen Rothenfelde."

Überdacht

Die Bauarbeiten sollen ein Vierteljahr dauern, in Betrieb genommen werden kann die Tribüne "auf jeden Fall zu Beginn der neuen Saison." Die Tribüne wird, abgesehen von den Auf- und Abgängen, durchgehende Bänke mit Holzbeplankung aufweisen und komplett überdacht sein.

Was der SCM zahlen muss? Abwarten

Wie hoch der Kostenanteil sein wird, den letztlich der SCM zu tragen hat, steht noch nicht abschließend fest. Ein Antrag über den Kreissportbund beim Landessportbund läuft; möglich sind bis zu 30 Prozent Zuschuss. Siepelmeyer: "Wie viel es sein wird, hängt davon ab, wie viele Vereine sonst Anträge stellen." Außerdem gebe es auch Kontakt zur Stadt, weil die aber derzeit eine Sportförderrichtlinie erarbeitet, gilt es die erst abzuwarten.

Ganz oben sitzt man besser

Weitere finanzielle Entlastungen sollen Spender und Sponsoren bringen, die später auf einer Tafel namentlich präsentiert werden. Da macht Kleinvieh auch Mist, also werden die Sitzplätze symbolisch an Sponsoren vergeben. Ein (symbolischer) Platz in der ersten Reihe kostet 50 Euro, Reihe zwei schlägt mit 75 Euro zu Buche und in der dritten werden 100 fällig. Dafür gibt es ganz oben aber ein SCM-Sitzkissen gratis dazu. Und das nicht nur symbolisch.