Neuenkirchen. Der Künstler und Grafiker Peter Eickmeyer aus dem Meller Stadtteil Neuenkirchen ist auch mit seinem neuesten Projekt wieder erfolgreich: Seine Bilder zur Mondlandung vor 50 Jahren sind bereits Titelstory eines Magazins und seine Graphic Novel zum Thema erscheint im Juni.

Schon als Fünfjähriger hatte Eickmeyer am 21. Juli 1969 früh morgens mit seinem Vater die Mondlandung gebannt im Fernsehen verfolgt. Seitdem hat ihn das Thema Weltraum nicht mehr losgelassen. Nicht zuletzt dank dieses Interesses war es ihm 1995 sogar gelungen, eines seiner damaligen Bilder in der ersten Kunstausstellung im All an Bord der Raumstation Mir zu plazieren. Dieses Bild spielt anlässlich des 50. Mondlande-Jubiläums auch jetzt wieder ein Rolle: Es ist im Rahmen einer Wanderausstellung LWL-Museums (Landschaftsverband Westfalen-Lippe) für Kunst und Kultur in Münster zu sehen. Die wird am 25. April eröffnet und reist dann bis Oktober durch Städte in ganz NRW. "Das Bild ist damit erstmals öffentlich zu sehen, weil das Museum die hohen Versicherungskosten übernahm", freute sich Eickmeyer.

Seine Bilder für die Graphic Novel stießen aber auch anderswo auf Interesse. So hat die "Frankfurter Rundschau" schon über das Projekt berichtet und die neueste Ausgabe des "Westfalenspiegel" machte daraus die Coverstory. Es handelt sich dabei um das Kulturmagazin des LWL, das auch im Buchhandel erscheint. "Die Maschinerie rund um das Apollo-Programm samt Mondlandung läuft also nun auch in Deutschland an, in den USA und in England ist es schon jetzt ein wichtiges Thema", berichtete Eickmeyer. Er verwies zudem auf den Fernsehsender "Arte", der die Mondlandung als Januar-Themenserie "Winter of moon in den Mittelpunkt gerückt hatte.

Die beiden Graphic Novels von Eickmeyer tragen den Titel "Der zweite Mann". Warum? Weil der Neuenkirchener in starken Bildern und Textblasen sowie Textboxen die Mondlandung der Apollo-11-Crew aus Sicht des Astronauten Buzz Aldrin erzählt, der kurz nach Neil Armstrong als zweiter Mensch den Mond betrat.

"Was für eine herrliche Einöde"

Seinen Ausruf dabei "Was für eine herrliche Einöde" kennt kaum jemand. Aber genau dieser Buzz Aldrin reizte Eickmeyer nach gründlichster Recherche der verschiedenen amerikanischen Raumfahrtprogramme. Als "Dr. Rendevouz" war Aldrin in den USA bekannt, denn er war schon bei den Gemini-Programmen der Wissenschaftler, der als Experte in Sachen Andockmanöver galt. Auch das bis heute übliche Schwerelosigkeits-Training für Astronauten unter Wasser entspringt einer Idee Aldrins.

Der Künstler bringt zwei deutschsprachige Bände auf den Markt. Band 1 beleuchtet die inneramerikanische Zerissenheit der 60-er Jahre mit der Ermordung Martin Luther Kings in Memphis, dem Mordanschlag auf Robert Kennedy und den Vietnam-Krieg. Darin bettet Eickmeyer die Entstehung des Apollo-Programms bis zur Mondlandung ein.

Band 2 beginnt beim Ausstieg Aldrins aus der Raumsonde "Eagle" und begleitet ihn bis zur Rückkehr auf die Erde, wo eine damals raumfahrtbegeisterte Menschheit wartete.

Der erste Band ist bereits bei Amazon bestellbar und ab Juni auch über den Buchhandel erhältlich. Im Oktober erscheint dann der zweite Band. Eickmeyer setzt dabei wieder auf den bewährten Partner "Splitter-Verlag" aus Bielefeld, der 2014 auch sein Graphic-Novel-Debüt des weltberühmtes Antikriegsromans "Im Westen nichts Neues" begleitet hatte.