Melle. Melles Verwaltung hat den Schleier gelüftet: Zum 850-jährigen Stadt-Jubiläum wird ein Duo aus Deutschland der Topact sein.

Das Konzert von Glasperlenspiel wird am Samstag, 29. Juni, umsonst und draußen auf dem Parkplatz Böckmann stattfinden.

Programm auf zwei Bühnen wird das große Stadtfest vom 28. bis 30. Juni begleiten. Eine steht auf dem Markt, die große Bühne wird auf dem Parkplatz des Kaufhauses Böckmann aufgebaut. Dort wird am Samstag, 29. Juni, zunächst die Top-40-Band „Live & Famous“ einheizen.

Glasperlenspiel sollen die Bühne um 21.30 Uhr entern und ein 90-minütiges Set präsentieren. Anschließend wird ein Feuerwerk für "Aahs" und "Oohs" sorgen. "Dann ist die Party aber noch nicht vorbei", betont Ina Wienke vom Orga-Team der Stadt. „Live & Famous“ übernehmen wieder, eine eventuelle kurze Umbaupause soll ein DJ überbrücken.





Das Top-Auswahl-Kriterium für den Hauptact zum Jubiläum, "ein Breitband-Antibiotikum", wie es Bürgermeister Reinhard Scholz formuliert: "Er soll möglichst viel Publikum ansprechen." Glasperlenspiel sei ein "toller Act, dessen Hit ,Geiles Leben' sehr gut zum Jubiläum passt, eine tolle Bühnenpräsenz hat und Menschen von 9 bis 99 Jahre anspricht."





Natürlich könne man es nicht allen recht machen, weiß Ina Wien, aber die Vorgabe, "eine Band, die national bekannt ist und eine moderne Richtung einschlägt", sei mit dem Duo sicherlich sehr gut erfüllt. In einem Brainstorming seien diverse Vorschläge auf den Tisch gekommen, wer und wie viele, darüber hüllen die Verantwortlichen sich aber lieber in Schweigen.

"Ich durfte auch einen Vorschlag machen" Bürgermeister Reinhard Scholz





Das immerhin lässt Scholz sich noch entlocken. Neben den eigenen Wünschen seien aber auch externe Faktoren ausschlaggebend gewesen. Wien: "Zum einen ist dann Festival-Saison, da sind viele unterwegs. Zum anderen musste die Band eben auch am 29. Juni können."

Das Elektropop-Duo aus Stockach (Baden-Württemberg) besteht zwar aus Sängerin Carolin Niemczyk und dem Sänger und Keyboarder Daniel Grunenberg, die auch privat ein Paar sind. Bei Live-Auftritten werden sie aber in der Regel von weiteren Musikern unterstützt. 2018 saß Niemczyk in der Jury von "Deutschland sucht den Superstar". Die bislang letzte Single ist "Royals & Kings" aus dem vierten Studioalbum "Licht & Schatten" (2018), ein Track auf dem Summer Cem zu Gast rappt. An den ganz großen Erfolg der ersten drei Alben, die alle Gold einfuhren, konnten allerdings weder "Licht & Schatten" noch "Royals & Kings" anschließen. 800.000 verkaufte Einheiten von "Geiles Leben" (Goldene Schallplatten in der Schweiz und Österreich sowie Doppel-Platin in Deutschland) sind allerdings auch schwer zu toppen.





Die dreitägigen Feierlichkeiten zum Stadtjubiläum werden als Partymeile in der Innenstadt zelebriert. Das Motto lautet "Gestern – Heute – Morgen". Das „Gestern“ steht im Mittelpunkt des ersten Veranstaltungstages Freitag. (28. Juni). Der Samstag repräsentiert das "Heute“, am Sonntag wird der Blick gen "Morgen" gerichtet. Höhepunkt am Abschlusstag soll ein Festumzug werden.

Die Bühne am Rathausplatz wird mit Rücksicht auf die Anwohner nur tagsüber und nur mit eher leiseren Gruppen bespielt. Die große Bühne bei Böckmann gehört am Freitagabend der Showband "Sky Dogs".