Melle. Der Wow-Effekt war deutlich zu spüren: Bei der Vorstellung der Pläne für den neuen Skatepark auf dem Parkplatzgelände des Grönegaubades gab es für die Entwürfe von Ingo Naschold und seinem Team im Ausschuss für Bildung und Sport viel Lob und Anerkennung.

"Sie können sicher sein, dass die Anlage sicher ist": Mit diesem Wortspiel leitete der 42-jährige Münsteraner vom Büro DSGN Concepts seine viel beachtete Präsentation ein. Interessierte Zuhörer waren nicht nur die Ausschussmitglieder und Vertreter der Verwaltung, sondern auch rund 30 Jugendliche. Im Vorfeld hatten das Jugendparlament und interessierte Jugendliche bei einem Beteiligungsworkshop ihre Wünsche zusammengetragen, auf dessen Basis Naschold und sein Team drei Varianten erarbeitet hatten.

"Wir haben versucht, das Maximalste herauszuholen", betonte Ingo Naschold, der seit über 30 Jahren auf dem Deck steht und sich auf urbane Bewegungsräume spezialisiert hat. Er hat namhafte Skate-, Bike- und Parkouranlagen indoor und outdoor entworfen, außerdem Projekte der Freiraumplanung. Für die am Grönegaubad zur Verfügung stehende 500 qm große Fläche haben er und seine Mitstreiter drei Vorschläge erarbeitet.









Variante eins sieht einen Kostenrahmen von 120000 Euro vor, die allein aus städtischen Mitteln finanziert werden, Vorschlag zwei beinhaltet Kosten von 150000 Euro, wobei 120000 Euro aus dem Stadtsäckel fließen und 30000 Euro durch Spenden aufgewendet werden. Als "Wunschlos-glücklich-Paket" präsentierte der Planer eine Anlage zum Preis von 350000 Euro. Sie sieht auf der vorhandenen Fläche eine 350 qm große Flat, 120 qm Rampen sowie eine Beleuchtung vor: "Auf dieser Anlage kommen sich Skater und BMXler nicht in die Quere, eine wirklich lebendige Anlage", stellte Naschold fest. Allerdings: Für die Realisierung wären weitere Sponsoren nötig.

Im November fertig

Der Zeitplan sieht vor, dass zunächst ein Workshop am 22. März geplant ist, bei dem mit den Jugendlichen die endgültigen Pläne besprochen werden sollen. Der Entwurf soll bis Anfang April vorliegen, und die Ausführungsplanung läuft bis Juni. Nach der Ausschreibung könnte mit dem Bau im Juli begonnen werden, so dass die Anlage im November fertig ist.

Als "faszinierend, eindringlich und zukunftsträchtig" bewertete Heiko Grube die teuerste Variante: "Den Jugendlichen muss es Spaß machen, deshalb sollten wir vielleicht etwas mehr Geld investieren, um etwas Vernünftiges zu bekommen. Die Lichtanlage sollten wir uns leisten. Daran darf es nicht scheitern", erklärte der CDU-Sprecher.





"Ich habe spontan den Eindruck, dass die teure Variante genau das ist, was die Jugendlichen brauchen. Der Vorschlag gefällt mir am besten", ergänzte Reinhardt Wüstehube (Grüne).

"Der Bedarf an frei zugänglichen Sportstätten ist da, die vorgestellte teure Variante hat Charme und ist attraktiv," fügte Uschi Thöle-Ehlhardt an. Die UWG-Sprecherin warb dafür, nach weiteren Sponsoren zu suchen, um möglichst die teure Lösung zu realisieren.

"Es ist sehr schön, dass sich die Politik auf den Weg macht, um die Wünsche der Jugendlichen zu erfüllen", äußerte sich Zofia Heitmann. Auch sie favorisierte Variante drei, denn: "Das hat die Jugend von Melle verdient".

Als Nächstes werden nur die Anregungen an das Jugendparlament weitergegeben, um sie in dem Workshop zu berücksichtigen: "Dank eurer Mitwirkung wird sicher etwas Tolles entstehen. Für uns ist die Anlage eine Herzensangelegenheit. Wir sind schon alle gespannt, was dabei rumkommt", stellte Ausschussvorsitzende Jutta Dettmann am Ende fest, bevor Theo Wilken, Präsident des Lions Club Melle-Grönegau, einmal mehr seine Unterstützung zusagte.