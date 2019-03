Melle. Die Unsicherheit ist groß, eine Lösung noch nicht in Sicht: Müssen Eltern in Melle künftig nach Einkommen gestaffelte Beiträge für den Besuch einer Krippe zahlen? Im Ausschuss für Bildung und Sport entwickelte sich zu diesem Thema eine leidenschaftliche Diskussion.

Das Thema stand gar nicht auf der Tagesordnung, erhitzte jedoch die Gemüter: In der Einwohnerfragestunde meldete sich Simone Bruns zu Wort, um von der Verwaltung eine Auskunft darüber zu erhalten, ob ab Sommer die Elternbeiträge für den Besuch einer Krippe nach Einkommen gestaffelt erhoben werden: "Für uns als Träger ist die gegenwärtige Situation enorm schwierig, denn wir wissen nicht, wohin die Reise geht und können entsprechend die Eltern nicht darüber informieren, wie viel Geld sie künftig für die Krippe bezahlen müssen", äußerte sich die Leiterin des Paulus-Kindergartens.

Details noch nicht bekannt

Hintergrund ist eine vom Land geplante Gesetzesänderung, die ab 1. August greifen soll. Demnach werden Beiträge für den Besuch einer Krippe künftig abhängig vom Einkommen erhoben. Weitere Details seien nicht bekannt. Von daher wollte die Kita-Leiterin wissen, wie die Eltern informiert werden und ob es einen Fahrplan in dieser Angelegenheit gibt: "Die Welle, die da auf uns zurollt, möchte ich nicht erleben", echauffierte sich die Kita-Leiterin.

"Wir sind genauso überrascht", erwiderte Andreas Dreier. Der Erste Stadtrat berichtete von Überlegungen des Landes, nach denen ab 1. August eine Sozialstaffel für den Besuch einer Krippe eingeführt werden soll. Eine entsprechende Gesetzesänderung sei in der Planung. Über dieses Thema werde landkreisweit in einem Arbeitskreis mit allen Kommunen diskutiert. Der Landkreis werde dazu Stellung beziehen und alle Kommunen in einem Schreiben informieren, um auf Landkreisebene möglichst eine einheitliche Linie zu fahren: "Der Punkt muss rechtlich noch geklärt werden", betonte Andreas Dreier.

Spanne von 80 bis 330 Euro

Er führte aus, dass von den 21 Kommunen im Landkreis acht die Beiträge nach Einkommen gestaffelt erheben. Dabei erstreckt sich die Spanne bei einer fünfstündigen Betreuung von 80 bis 330 Euro: "Diese Bandbreite ist dem Bürger unter dem Aspekt des Gerechtigkeitssinns nicht zu vermitteln. Ziel auf Landkreisebene muss es sein, möglichst über einheitliche Beiträge zu sprechen. Der Landkreis wird dahingehend eine Empfehlung herausgeben," führte der Erste Stadtrat aus.

Die geplante Gesetzesänderung erfordere zudem einen hohen bürokratischen Aufwand, verdeutlichte Andreas Dreier anhand eines Zahlenbeispiels. Um die einkommensabhängigen Beiträge prüfen zu können, seien allein in Osnabrück elf zusätzliche Stellen nötig, in Melle wäre es eine dreiviertel Stelle, rechnete Dreier vor. Ein Ratsbeschluss in dieser Angelegenheit sei in der Junisitzung zu erwarten, kündigte der Erste Sradtrat an.

Fatale Entwicklung

"Man kann einfach nur den Kopf schütteln", kommentierte Heiko Grube die vorgetragenen Fakten. Der CDU-Ratsherr bewertete die geplante Gesetzesänderung als "fatale Entwicklung", die weder inhaltlich richtig noch machbar sei. Zudem würden die Träger vor große Schwierigkeiten gestellt: "Wir als Stadt sollten unbedingt ins Rad greifen, um die berechtigten Interessen der Eltern durchzusetzen", forderte Heiko Grube.

Die betroffenen Eltern werden mithin auf eine Entscheidung noch warten müssen.