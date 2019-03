Melle. In den ehemaligen Kindergarten "Schwalbennest" in Gesmold werden schon bald Krippenkinder einziehen. Dem Umbau stimmte der Ausschuss für Bildung und Sport einmütig zu.

Mit seinem Votum folgte der Ausschuss am Donnerstagabend einer entsprechenden Empfehlung des Ortsrates Gesmold. Dieser hatte sich wenige Tage dafür ausgesprochen, das ehemalige Kindergartengebäude dahingehend umzubauen, um Platz für dringend benötigte Krippenplätze zu schaffen.

"Der Bedarf an Krippenplätzen ist ungebrochen", betonte Karl-Wilhelm Möller. Er stellte dem Ausschuss die Pläne der Verwaltung vor, nach denen das städtische Gebäude der ehemaligen Kita "Schwalbennest" in Gesmold zu einer Unterkunft für zwei Krippengruppen umfunktioniert werden soll: "30 Krippenplätzen können so entstehen. So kann der örtliche Bedarf gedeckt werden, aber auch Kinder aus anderen Stadtteilen wie Melle-Mitte oder Wellingholzhausen können untergebracht werden", erklärte der Hauptamtsleiter.

Träger schon gefunden

Das "Schwalbennest" war 1997 als Kindergarten für zwei Kindergartengruppen errichtet worden. In der Zeit von 2012 bis 2018 wurde das Haus unter anderem für Jugendhilfeangebote eines externen Trägers genutzt. Nach dessen Auszug steht das Gebäude leer.

Nun sollen dort neben zwei Gruppenräume und zwei Ruheräume auch ein Büro, Küche, ein Raum für das Personal sowie einige Nebenräume entstehen. Außerdem soll die Außenanlagen neu gestaltet werden, kündigte Karl-Wilhelm Möller nach einer technischen Bewertung durch das Gebäudemanagement an.

An den Baukosten in Höhe von 400000 Euro für das Gebäude, die Einrichtung sowie für die Außenanlagen beteiligt sich das Land. Fördermittel von bis zu 92 Prozent sind aus dem Topf "Neuschaffung von Krippenplätzen" förderfähig, berichtete der Hauptamtsleiter nach entsprechenden Vorgesprächen. Höchst erfreut ist die Stadt über die Tatsache, dass die katholische Kirchengemeinde St. Petrus als Träger der Kita Sancta Maria die Trägerschaft für das "Schwalbennest" übernehmen möchte.

Schlüssiges Konzept

Ungeteilte Zustimmung seitens des Ausschusses: "Ein schlüssiges Konzept, das schnell umgesetzt werden sollte", forderte Axel Uffmann (SPD). Dieser Marschrichtung schlossen sich die Sprecher der übrigen Fraktionen an. Ein endgültige Entscheidung über das Bauvorhaben trifft der Verwaltungsausschuss am 12. März. Der Umbau soll dann schnellstmöglichst realisiert werden mit dem Ziel, dass die Krippengruppen zum 1. August 2019 ihre Arbeit aufnehmen können.