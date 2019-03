Melle. Großer Erfolg für die Firma Assmann Büromöbel. Das Meller Familienunternehmen ist in Berlin als Top Arbeitgeber in Deutschland ausgezeichnet worden.

Assmann erreichte den 14. Platz in der Kategorie der mittelständischen Unternehmen mit 251-500 Mitarbeitern. Im Vergleich zur „Top Job“ Auszeichnung vor zwei Jahren konnte Assmann seine Leistungen damit noch einmal deutlich verbessern: „Wir sind sehr stolz, dass wir nicht nur zum wiederholten Mal als Top Job Unternehmen ausgezeichnet worden sind, sondern durch die konsequente Weiterentwicklung unserer Leistungen auf dem Weg in die Top zehn in unserer Kategorie sind“, freut sich Alexander Epping, Leiter Personal bei Assmann bei der Preisverleihung in Berlin.

Fachkräftesicherung

Den Unternehmenspreis für die besten Arbeitgeber im deutschen Mittelstand erhielt Assmann in Berlin aus den Händen des ehemaligen Bundeswirtschaftsministers Wolfgang Clement. Der „Top Job“-Mentor würdigte insbesondere die strategische Ausrichtung auf eine nachhaltige Fachkräftesicherung und die kontinuierliche und systematische Weiterentwicklung der Qualitäten als Arbeitgeber. Für den Büromöbelhersteller ist es bereits die zweite Auszeichnung als attraktiver Arbeitgeber und herausragender Ausbildungsbetrieb in Folge.

„Für uns ist das eine Bestätigung für unsere jahrelangen Bemühungen und gleichzeitig Motivation die Arbeitnehmerfreundlichkeit in unserem Unternehmen weiter großzuschreiben“, freut sich der geschäftsführende Gesellschafter Dirk Aßmann. Vor allem, weil die Auszeichnung das Ergebnis einer umfangreichen Mitarbeiterbefragung ist. „Die Beständigkeit eines Familienunternehmens, Verlässlichkeit und zukunftsorientiertes Agieren, eine 80-jährige Tradition und permanente Innovation gehen bei uns Hand in Hand. Diese Werte und allem voran das Miteinander mit unseren Mitarbeitern sind die Grundlage unseres unternehmerischen Erfolges."

Sigmar Gabriel dankt

„Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit gelten“, bedankt sich Sigmar Gabriel bei der Verleihung des Unternehmenssiegels. Der Ex-Vizekanzler betonte, dass es vor allem die mittelständischen Unternehmer in Deutschland seien, die mit ihrem Willen zur Ausbildung junger Menschen diesem Verfassungsauftrag gerecht werden.

Insgesamt 13 neue Azubis in fünf unterschiedlichen Ausbildungsberufen wurden im vergangenen Jahr 2018 willkommen geheißen – mehr als doppelt so viele wie noch in 2017. Bei Assmann wird dabei neben der theoretischen und praktischen Ausbildung auch großer Wert auf die individuelle Entwicklung der jungen Menschen gelegt. Ein Ansatz, der Früchte trägt. In den vergangenen Jahren wurde ein Großteil der Auszubildenden in Vollzeit-Arbeitsverhältnisse übernommen. Für herausragende Leistungen in der beruflichen Bildung wurde Assmann 2018 darüber hinaus der Hermann-Schmidt-Preis des Vereins Innovative Ausbildung verliehen. Alexander Epping macht deutlich: „Von der Ausbildung an steht Assmann für nachhaltige Arbeitsplätze – um unseren Erfolg langfristig zu sichern. Und nachhaltig für die vielen Menschen in der Region, die sich auf uns als sicheren Arbeitgeber verlassen.“



Mit dem Qualitätssiegel „Top Job“ zeichnet das Zentrum für Arbeitgeberattraktivität Unternehmen aus, die sich auf bemerkenswerte Art und Weise für eine gesunde Arbeitsplatzkultur stark machen.