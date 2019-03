Melle. Der Logistikdienstleister Fiege hat an der Neuerostraße in Melle einen neuen Standort eröffnet und ist dort für den Möbelbeschlaghersteller Hettich tätig.

Hettich entwickelt und produziert verschiedene Funktionsbeschläge. Von Schubkastensystemen und Führungssystemen über Scharniere bis hin zu Schiebe- und Falttürsysteme. Das Familienunternehmen aus dem ostwestfälischen Kirchlengern mit einem Jahresumsatz von einer Milliarde Euro und weltweit über 6600 Mitarbeitern produziert diese Technik für namhafte Möbelhersteller, Bau- und Fachmärkte.

In dem neuen Logistikstandort in Melle baut Fiege verschiedene Sets von Schubkastensystemen für einen Möbelhändler zusammen und verschickt sie. Seit Dezember ist Fiege auf 6000 Quadratmetern für Hettich aktiv, mit zunächst 25 Mitarbeitern. „Wir bekommen die Einzelteile angeliefert, lagern diese ein und packen die Schubkasten-Sets termingerecht zusammen, um sie dann zu versenden“, erklärt der Niederlassungsleiter Heiner Lügger. So werden die Schrauben, Zargen, Holzböden und Führungen zusammen in ein Paketset gelegt, um dem Endkunden eine sofortige Mitnahme der Schubkastensysteme für sein individuell zusammengestelltes Möbelstück zu ermöglichen.

Über die Firma Fiege Die Fiege Gruppe mit Stammsitz in Greven, Westfalen, zählt zu den führenden Logistikanbietern in Europa. Ihre Kompetenz besteht insbesondere in der Entwicklung und Realisierung integrierter, ganzheitlicher Logistiksysteme. Sie gilt als Pionier der Kontraktlogistik. Die Gruppe erwirtschaftete 2017 mit über 12900 Mitarbeitern weltweit einen Umsatz von 1,6 Milliarden Euro. 185 Standorte und Kooperationen in 15 Ländern bilden ein engmaschiges logistisches Netzwerk. 2,9 Millionen Quadratmeter Lager- und Logistikflächen sprechen für die Leistungsfähigkeit des Unternehmens.

Die erste Auslieferung ist Mitte Februar verschickt worden. In der Hochlaufphase bis Mitte des Jahres werden mehrere Dutzend weitere Mitarbeiter eingestellt und das Produkt- und Leistungsportfolio für Hettich zielgerichtet erweitert.