Melle. Mit italienischen Leckereien – von Kuchenspezialitäten bis zu Fisch- und Geflügelsnacks – bereichert das neu eröffnete Café „La Bottega“ in der Haferstraße 10 die gastronomischen Angebote im Umfeld des Marktplatzes.

Auch Frühstücke sowie eine Auswahl an Salaten und Panini gehören dort zu den ständigen Angeboten. „Unsere Gebäcke Tartattel, Macarons, Torta della nonna (Oma-Zitronen-Kuchen) und Brownies scheinen bei den Mellern gut anzukommen“, hat Beauty Igbinovia an den ersten Tagen seit der Eröffnung festgestellt. Gemeinsam mit ihrem Mann Alfredo Simeon betreibt sie das kleine gemütliche Café in den historischen und denkmalgeschützten Räumen nahe des Marktplatzes.

„Alles wird von uns selbst täglich frisch gebacken“, versichert Beauty Igbinovia. Dies gelte ebenso für die Plätzchen, die zum Mitnehmen in Tüten angeboten werden. In der kleinen Kaffeerösterei gibt es außerdem frisch geröstete Kaffeebohnen, demnächst auf Wunsch auch gemahlen oder in Kapseln - sobald die bestellte Maschine eingetroffen ist.

Obstsäfte und Cappucino

Die Kaffeeauswahl ist groß, sie reicht von Espresso und Cappucino über Latte machiato und Filterkaffee bis zu Caffe freddo shakerato und Eiskaffee. Ebenso zählen heiße Schokoladen und ein breites Spektrum an Tees zu den heißen Getränken. Besondere Kaltgetränke sind frische Obstsäfte aus Orangen, Grapefruit, Pfirsich und Zitrone.

In den vergangenen vier Jahren war das Betreiber-Paar in einem gastronomischen Betrieb in Bad Rothenfelde tätig. Davor hatten Alfredo Simeon und Beauty Igbinovia bereits Erfahrungen in eigenen Cafés in Italien und Spanien gesammelt.

Schönes Ambiente

„Wir haben uns für einen neuen Start in der Meller Innenstadt entschieden, weil uns das nette Ambiente in der schönen Umgebung zusagt und Hoffnung auf viele zufriedene Gäste und Kunden macht“, erklärt Alfredo Simeon, der in Venedig aufgewachsen ist. „Außerdem fühlt sich unser 13-jähriger Sohn in Melle nach dem Schulwechsel aufs hiesige Gymnasium augenscheinlich wohl“, ergänzt Beauty Igbinovia.

Geöffnet ist das Café „La Bottega“ montags bis samstags von 9 bis 18 Uhr und sonntags von 10 bis 17 Uhr.