Melle. Gescheitert ist UWG-Ratsherr Peter Mittelberg am Mittwochabend in einem Meller Fachausschuss mit seinem Antrag, die Stadt möge künftig bei ihren Veranstaltungen stärker fleischlose Gerichte berücksichtigen.

„Wir wollen keinen Keil zwischen Bratwurstliebhaber und andere Menschen treiben“, erklärte Mittelberg in der Sitzung des Ausschusses für Kultur, Tourismus und Stadtmarketing. Aber obwohl es in Deutschland immer mehr Vegetarier gebe, werde dies in Melle zu wenig berücksichtigt. „Nachgefragt werden überwiegend fleischliche Speisen, wie es in ländlich strukturierten Gebieten eben der Fall ist““, skizzierte Mittelberg den Status-Quo aus seiner Sicht. Bislang habe die Stadt keinen Einfluss auf das kulinarische Angebot bei Veranstaltungen genommen. Diese Zurückhaltung solle aufgegeben werden, um den gesellschaftlichen Veränderungen Rechnung zu tragen.



Der UWG-Ratsherr kritisierte in diesem Zusammenhang die Jubiläums-Grillwust und das Angebot bei der Veranstaltung „Melle tischt auf“. Dem widersprach Herla Wendelin-Feindt (CDU) energisch. Ihre Auswertung der Speisekarte von „Melle tischt auf“ ergibt 36 Prozent vegetarische Speise. „Wollen wir Planwirtschaft einführen?“, fragte sie.

"Leute nicht gängeln"

Auch Uwe Plaß (SPD) sieht keinen Grund, sich einzumischen. Er empfand die schriftliche Antrags-Begründung als „starken Tobak“. Die Stadt aber sollte die Leute nicht gängeln.

Heiko Grube (CDU) äußerte zwar Verständnis für das Ziel des Antrags, denn das berühre Tierschutzfragen und den Aspekt des Klimaschutzes. „Ein Thema, über das wir alle nachdenken sollten“, regte Grube an. „Aber als Mensch will ich in einem freien Land selbst enscheiden“, , erteilte auch er dem Antrag mit „gewisser Bevormundungstendenz“ eine Absage. Ins gleiche Horn stieß Johannes Marahrens (FDP.

Für die Grünen schlossen sich dagegen Silke Meier und Ursula Buermeyer dem Antrag an. Der wurde mit acht gegen drei Stimmen abgelehnt.