Melle/Buer/Neuenkirchen. Es war ein schöner Urlaub in Indien für Max Guse. Nur das Ende stimmte nicht, denn die Eurobahn, die der 78-jährige Bueraner in Osnabrück nahm, habe entgegen des Fahrplans nicht in Melle gehalten, sagt der Senior. So stand Guse nachts um viertel nach elf nach 7000 Kilometern Reise vor einem verwaisten Taxistand am Bünder Bahnhof.

Die 16 Tage in Indien waren "interessant, spannend und aufregend, aber auch anstrengend", erzählt der ehemalige Lehrer, der den Großteil seines Berufslebens an der Orientierungsstufe in Buer unterrichtet hat. Guse hatte eine Rundreise gebucht: zehn Hotels in zwei Wochen, jeden Tag drei bis vier Programmpunkte. Optimales Wetter um 26 Grad. Höhepunkt: der Taj Mahal.

Eine Kuh an der Autobahn? Polizei!

Viele Tiere hat Guse erlebt. Was ihm aufgefallen ist: "Das sind zum Teil kompetente Verkehrsteilnehmer. Da laufen die Kühe konzentriert an der Autobahn mit anderthalb Meter Abstand zu den Autos. Wenn hier eine Kuh an der Autobahn liefe, gäbe es einen Polizeieinsatz und am nächsten Tag ständ's in der Zeitung." Auch ein Hund fiel ihm auf, der auf einer Mittelinsel einer viel befahrenen Straße ("fürchterlicher Lärm") stand und gelassen eine Lücke suchte. "Einmal wollte er schon gehen, zog dann aber zurück und hat später eine Lücke gefunden. Der hat alles richtig gemacht."

"Nächster Halt: Melle"

Das würde Guse auch gerne von der Eurobahn sagen, aber inwiefern es sich bei dem Unternehmen um kompetente Verkehrsteilnehmer handelt, ist sich der bald 79-Jährige nicht mehr sicher. Nach sieben Stunden Flug und der anschließenden Zugfahrt ab Frankfurt war er froh, am vergangenen Donnerstag in Osnabrück direkt einen Anschlusszug gen Melle zu bekommen: Die RB 61, vom Betreiber-Unternehmen Keolis Deutschland "Wiehengebirgs-Bahn" genannt. 22.47 Uhr war Abfahrt, erinnert Guse sich genau, 23.01 Uhr hätte der Zug in Melle halten sollen. Die Durchsage habe ganz normal gelautet.

"Ich war fix und foxi"

Doch aussteigen konnte Guse erst 20 Kilometer weiter. "Ist das hier Melle?", habe er jemanden gefragt. "Nee, hier ist Bünde", kam die Antwort. "Da steht man dann mit schwerem Koffer und Handgepäck in der kühlen Nacht. Ich war fix und foxi."

Sehnsucht, ins Bett zu kommen

Mit Guse war ein junges Pärchen ausgestiegen, "Anfang 20 vielleicht", das nach St. Annen wollte und eigentlich ebenfalls in Melle-Mitte den Zug verlassen wollte. Glücklicherweise hätten die jungen Leute dann per Handy ein Taxi gerufen, denn am Stand sei kein Wagen gewesen. Die Kosten von 85 Euro wurden geteilt. Eine Quittung habe er sich nicht geben lassen, räumt Guse ein: "Wenn Sie so einen Tag hinter sich haben, in dem Alter, und den ganzen Stress erleben, denken Sie auch nicht an eine Quittung. Dann haben Sie Sehnsucht, ins Bett zu kommen." Da landete Guse schließlich gegen 1 Uhr in der Nacht.

Eine Anfrage zu dem Vorfall bei Keolis Deutschland am Dienstag blieb bis Donnerstag unbeantwortet.

