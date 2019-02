Melle. In Berlin ist die zweite A-Rangliste des Deutschen Badminton-Verbandes für die Altersklassen U11 und U13 gespielt worden. Leroy Englich vom SC Melle bestätigte bei dem Turnier die starken Leistungen der vergangenen Wochen mit einem fünften Platz im Einzel. Im Doppel wurde er mit seinem Partner Nils Möller sogar Zweiter.

Im Einzel der A-Rangliste, die die bisherige deutsche Rangliste ersetzt, gab sich Leroy in der Vorrunde keine Blöße. Alle drei Vorrundenspiele gewann er ohne Satzverlust und teilweise sehr deutlich. Dadurch qualifizierte sich der Meller als Gruppensieger direkt für das Viertelfinale der K.o.-Runde. In dieser traf er erneut – wie bereits vor zwei Wochen in Neumünster – auf seinen Doppelpartner Nils Möller.

Die beiden knüpften nahtlos an die überragenden Leistungen ihrer vergangenen Aufeinandertreffen an. Es entwickelte sich erneut ein hochklassiges Match, das die Zuschauer fesselte. Nach verlorenem ersten Satz, der mit 5:11 deutlicher ausfiel als der Spielverlauf war, steigerte Leroy sich nochmals. Der zweite Durchgang war nichts für schwache Nerven. Beide Spieler schenkten sich nichts. So waren es am Ende Kleinigkeiten, die die Entscheidung für Möller (11:13) brachte. Im dritten Satz vermochte sich keiner abzusetzen. Dieses Mal war das Glück auf Leroys Seite, der den Satz mit 11:9 gewann. Der vierte Satz war dann nochmals spannend. Leroy hatte in den entscheidenden Situationen allerdings das Nachsehen und musste den Satz mit 6:11 und somit das Spiel 1:3 verloren geben. Er bestätigte mit dem fünften Platz im Einzel dennoch seine starken Leistungen der Vorwochen.

Zweiter Podestplatz in Deutschlandserie

Am nächsten Tag stand das Doppel auf dem Programm. In der Vorrunde bekamen es Möller/Englich nach zwei gewonnenen Spielen (3:1, 3:0) mit dem späteren Finalisten zu tun. Nach verschlafenem ersten Satz (3:11) steigerten sich Möller/Englich und es entwickelte sich ein enges Spiel. Der zweite Satz ging mit 11:9 an das Duo mit Meller Beteiligung. Satz drei wurde mit 9:11 verloren. Im vierten Satz konnten Leroy und Nils einige enge Ballwechsel nicht für sich entscheiden und mussten den Satz 7:11 und somit das Spiel mit 1:3 verloren geben.

Als Gruppenzweiter ging es in die K.o.-Runde. Im Halbfinale trafen die beiden auf ein Hamburger Doppel. In dieser Begegnung waren sie sehr dominant. Möller/Englich steigerten sich von Satz zu Satz zu einem ungefährdeten 3:0 (11:7, 11:5, 11:3). Damit war der Finaleinzug perfekt. Im Endspiel trafen sie erneut auf ihre Vorrundengegner. In einem erneut engen Spiel der beiden besten Doppel des Turniers konnte eine erneute Leistungssteigerung von Möller/Englich nicht die 0:3(7:11 9:11 8:11)-Niederlage verhindern. Nach Platz drei in Neumünster ist dieser zweite Platz der zweite Podestplatz in der Deutschlandserie für das Duo.