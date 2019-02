Bünde Lebensberatung pur: Don Clarke, Engländer in Deutschland, zeigt am Freitag, 1. März, ab 20 Uhr im Universum Bünde ein „Best of“ aus seinen bisherigen Programmen.

Was treibt diesen Mann an, der außer zwei Exfrauen, vier Kindern, fünf Enkelkindern und einem dicken Bankkonto nichts hat? Klar: Die pure Lust zu Leben. „Ich mache wirklich nichts. Aber das verdammt gut.“ Darin liegt sein Geheimnis. Clarke, der „natural born Comedian“, hat skurrile Geschichten dabei und plaudert aus dem Nähkästchen. Und er gibt Lebenstipps der etwas anderen Art und wertvolle Ernährungshilfen: „Rittersport ist besser als kein Sport“.

Seit 30 Jahren lebt der Engländer in Deutschland und wundert sich noch immer. Auch und vor allem über Eigenheiten der deutschen Sprache. So ist für Briten beispielsweise die Buchstabenfolge „ie“ oder „ei“ kaum auseinander zu halten. Dies ist grundsätzlich kein Problem, wenn man nicht gerade in den Lauenburger Schießverein eintreten möchte.

In über 1000 Shows von Flensburg bis München und von Köln bis Dresden begeisterte Clarke in den Jahren das Publikum.

Karten auf www.widuticket.de und telefonisch unter 05223/178888.