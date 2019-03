Melle. Mit Bayern verbindet Burkhard Lanfer mehr als nur die Küche, die er im Bayrischen Hof in Melle anbietet. Den Inhaber und Küchenchef des Hotel-Restaurants zieht es regelmäßig nach München. Warum? Das erklärt der 52-Jährige in unserem Beitrag zur Serie "Wer kocht denn da in Melle?".

"Einmal ein Roter, immer ein Roter!", sagt Burkhard Lanfer. Der Schriftzug "München" auf seinem roten Sweatshirt deutet an, worum es geht. Fußball. Bayern München. Der Inhaber des Hotel-Restaurants, das in Melle nahe des Bahnhofs liegt, ist leidenschaftlicher Fan. Regelmäßig fährt er zu den Heimspielen des Rekordmeisters in die bayerische Landeshauptstadt. Entweder im Bus mit Gleichgesinnten des Fanklubs Rot-Weiß Bavaria Riemsloh. Oder alleine mit dem Zug. Wie demnächst auch, wenn der FCB im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals auf den FC Liverpool trifft. Selbstverständlich wird der 52-Jährige dann wieder eine Lederhose anziehen und seine Bayern-Kutte tragen.

Würste und Leberkäse aus München

Die Liebe zum FCB geht aber noch nicht so weit, dass er im Bayrischen Hof Produkte aus der früheren Wurstfabrik des Bayern-Präsidenten Uli Hoeneß anbieten würde. Schließlich ist das Unternehmen, das mittlerweile von Hoeneß' Kindern geführt wird, in Nürnberg ansässig. Lanfer bevorzugt die Waren der Münchener Traditionsmetzgerei Vinzenz Murr. Zum Beispiel Weißwürste, Schweinswürstle oder Leberkäse.

So gelingt die Schweinshaxe

Lanfer selbst mag besonders gerne Schweinshaxe. "Das ist nicht das schlechteste", sagt er mit einer gewissen Bescheidenheit. Fleisch sei sein Gemüse. Die Haxen indes kommen nicht aus München, sondern aus der hiesigen Region. 800 bis 1000 Gramm sollte eine einzelne schon auf die Waage bringen. Bevor die Haxen gegrillt werden, würden sie etwa zweieinhalb Stunden im Ofen vorgegart, um das Fleisch zart werden zu lassen. "Es gibt nichts Schlimmeres, als auf einer Haxe rumbeißen zu müssen", meint der Koch. Die Zubereitung scheint ihm gut zu gelingen. "Viele Gäste haben schon gesagt, unsere Haxe sei besser als die in München." Bis zu 50 könne er zeitgleich zubereiten. Eine Möglichkeit, die vor allem für das alljährliche hauseigene Oktoberfest genutzt wird.

Regionale Küche und internationale Gerichte

Im Gegensatz zum Fußball, bei dem Lanfer quasi nur einen Verein kennt, setzt er bei den Gerichten auf Vielfalt und Abwechslung. Die bayrische Küche ist ein Teil des Angebots, das sein Team mit vier Köchen und zwei Aushilfen zubereitet. Lanfer selbst findet großen Gefallen daran, sich immer wieder neu auszuprobieren. Zum Beispiel in der regionalen Küche mit Wildspezialitäten, Grünkohl, Spargelgerichten oder Matjes. Aber auch mit italienischen Büffets, Paella und Dönerspieß. Schon jetzt freut er sich wieder auf die große Silvesterparty im Bayrischen Hof, für die er ein großes Büffet mit vielen festlich dekorierten Platten plant. Oder mit Türmen aus Scampi, Lachs oder Roastbeef. "Ein Rezeptbuch gibt es nicht, das habe ich alles im Kopf."

Ein Bayrischer Hof in Niedersachsen – warum?



Aber warum heißt ein Hotel-Restaurant in Niedersachsen eigentlich Bayrischer Hof? Lanfers Eltern Franz Wilhelm und Mathilde hatten in den 1960er Jahren das frühere Hotel Gunst gekauft und es umbenannt, weil sich das Paar in Bayern kennen und lieben gelernt hatte. Diesem Umstand wollten die beiden einen besonderen Stellenwert verleihen. Burkhard Lanfer, als ältestes von zwei Kindern, stieg nach seiner Ausbildung im Hotel-Restaurant Grossfeld in Bad Bentheim und dem Tod seines Vater Mitte der 1980er Jahre in den Betrieb ein. Nach dem Tod seiner Mutter übernahm er die Leitung um die Jahrtausendwende – und steht allein schon wegen seiner Liebe zum FC Bayern voll hinter dem Namen des Hauses.