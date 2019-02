Melle Bereits am Freitagabend gastierte der Tabellendritte TuS Bramsche zum Nachholspiel bei den Handballherren von der HSG Grönegau Melle in Neuenkirchen. Nach umkämpftem Spiel endete die Partie mit 33:29 für die Gastgeber.

HSG Grönegau - TuS Bramsche II 33:29 (9:13)

Die Tiger mussten hierbei auf ihren Abwehrchef Felix Bock aufgrund einer Magen-Darm-Erkrankung kurzfristig verzichten.

In den ersten 15 Minuten entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Bis zum 7:7 in der 17. Minute konnte sich kein Team absetzen. Aber auch schon in dieser Phase verpassten es die Tiger durch eigene Fehler, sich einen kleinen Vorsprung zu erarbeiten.

Unkonzentrierte Torabschlüsse, Ballverluste im Gegenstoßspiel und das fehlende Spielglück bei den Abprallern ließen das Trainergespann Lührmann/Bordihn verzweifeln. Doch es kam aus Tiger-Sicht noch schlimmer. Im Angriff häufte sich die Fehlerquote, und Bramsche nutzte die Fehler mit einem konsequenten Gegenstoßspiel, um sich binnen sechs Minuten auf 7:13 abzusetzen.

Zu viele Fehler

Der HSG fielen in dieser Phase keine Lösungsmöglichkeiten gegen die gut gestaffelte 6:0-Deckung der Gäste ein. Bis zur Pause konnte der Rückstand auf 9:13 verkürzt werden. „Wir sind trotzdem mit einem guten Gefühl in die Pause gegangen, da wir in der Abwehr bis dato gut gearbeitet hatten und uns eher durch unsere eigenen Unkonzentriertheiten als durch die Stärke des Gegners um ein besseres Ergebnis gebracht hatten“, so Trainer Bordihn nach der Partie.

Die HSG startet dann gut in die zweite Halbzeit und konnte durch Nico Lindenthal in der 38. Minute auf 17:18 verkürzen. Dann aber wollten die Meller im Eilverfahren die Entscheidung erzwingen und leisteten sich wieder einmal zu viele Fehler, sodass die Gäste aus Bramsche sich bis zur 47. Minute wieder mit vier Toren auf 21:25 absetzen konnten.

Aber die Tiger steckten nicht auf, noch einmal wurde die Abwehrarbeit intensiviert, während bei den Gästen langsam die Kräfte schwanden. Mit einem 6:0-Lauf zwischen der 51. und 57 Minute konnten die Tiger durch Tore von Allerdissen (2), Springhetti, Lindenthal, Raude und Bode erstmalig die Führung übernehmen und bis zum Spielende behaupten.

„Die Zuschauer haben erkannt, dass die Jungs heute alles gegeben haben. Sie haben uns in der Schlussphase zum Sieg getragen“ so ein freudestrahlender Trainer Lührmann zur entscheidenden Phase der Begegnung. Bei den Tigern verdienten sich an diesem Tag mit Jan Möllers für eine starke Deckungsleistung gegen den Kreisläufer der Bramscher sowie Jan Spinghetti mit einer couragierten Leistung auf der Rückraumlinksposition die Bestnoten in einem guten HSG-Team. pm

Am kommenden Samstag geht es um 16 Uhr zum Tabellenfünften, der SG Teuto-Handball, nach Niedermark.

HSG: Tor: Carsten Placke, Michael Voss (n.e.); Feld: Matheo Raude (1 Tor), Torben Bode (6), Christian Spellmann, Nico Lindenthal (5), Jan Springhetti (5), Jannik Lampen (2), Thomas Allerdissen (10), Christian Möllers, Jan Möller (3), Pascal Birke (n.e.), Dennis Woitowitz (1).