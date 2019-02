Melle.. Anlässlich des internationalen Frauentags liest Märchenerzählerin Conny Sandvoß auf Einladung des internationalen Gesprächskreises Buer in der Lindenschule.

Nun schon zum sechsten Mal bietet der Interkulturelle Frauengesprächskreis in Buer anlässlich des Internationalen Frauentags ein besonderes Programm für alle interessierten Frauen an. In diesem Jahr entführt die Märchenerzählerin Conny Sandvoß in die Welt der Märchen, in denen starke Frauen im Vordergrund stehen. Die Veranstaltung beginnt am Freitag, 8. März, um 19 Uhr in der Lindenschule.





Das Frauenbild im Märchen, oft geprägt durch die Brüder Grimm, mutet doch eher verstaubt und antiquiert an: Rotkäppchen erscheint unwissend-naiv, sie erkennt keine noch so offensichtlichen Gefahren. Dornröschen legt sich zum Schlafen nieder, anstatt das Leben in die eigenen Hände zu nehmen. Und die Prinzessin im Froschkönig wird als pubertierende Jugendliche dargestellt, die dem Vater trotzt und aus Zorn den verhassten Frosch an die Wand wirft.

Doch es gibt auch ganz andere Märchen. Märchen aus uns vielleicht fremden Kulturkreisen, die die Rolle der Frau ganz anders widerspiegeln: Frauen, die sich mit allen Gefahren, mit Liebe, Trauer und Tod auseinandersetzen und mutig ihren Weg gehen. Starke Frauen, die sich den Herausforderungen des Lebens stellen.

Märchen sind keine Heile-Welt-Geschichten, denn immer wieder erinnern sie uns auch an die dunklen, oft grausamen Seiten des Lebens - aber Märchen können heilbar sein, wenn ihre Bilder unsere Seele berühren und sie uns verzaubern. Conny Voß beherrscht die Magie des phantasievollen Erzählens und nimmt ihre Zuhörerinnen mit in eine magische Märchenwelt.

Musikalisch begleitet wird der Abend durch Songül Kilic mit gefühlvollen Liedern auf ihrer Saz. Für das leibliche Wohl wird gesorgt durch einen kleinen Imbiss mit Leckereien aus verschiedenen Ländern und Getränke.

Es wird kein Eintritt erhoben, aber darum gebeten, sich bei Interesse anzumelden bei Annegret Tepe vom Netzwerk Jugendhaus Buer unter 05427 922117 und 0171 6996941 oder per Mail unter jugendwagon.buer@web.de