Ausverkauft meldete die Winter-Poolparty in Neuenkirchen mit 400 Gästen. Foto: Arend Lührmann

Neuenkirchen. Was am Samstagnachmittag um 15:30 Uhr in den Stadien der 1. Fußball-Bundesliga galt, hatte seine Aktualität auch fünf Stunden später im Neuenkirchener Freibad kaum eingebüst. Bei der zweiten Auflage der Winter-Poolparty in den Räumen des Neuenkirchener Freibades war die Veranstaltung ähnlich gut frequentiert, wie die Spiele der Fußballeliteklasse.