Kleiner grüner Zaun große Hilfe für kleine Tiere

Melle.. Die Krötenwanderung hat begonnen, auch in Melle. Rund 30 Helfer kümmern sich um Kröten, Molche und Frösche. Amhibienschutzzäune sollten die Tiere von dem Unfalltod bewahren.

Für die Kröten, Frösche und Molche ist die Hochzeitsreise kein Honeymoon. Ganz im Gegenteil: Die kleinen Geschöpfe leben gefährlich, denn ihnen droht auf dem Weg zu den Laichgewässern, um sich dort zu paaren oder Eier abzulegen, der Unfalltod auf der Straße.

Hier setzt das Engagement des Umweltbüros, diverser Umweltorganisationen und der freiwilligen Helfer im Grönegau an: Getreu der Devise "Lieber im Eimer als tot" errichten sie grüne Schutzzäune, um Leben zu retten. Zweimal am Tag leeren die Eimer; ein ehrenvoller Einsatz, der sich lohnt. Denn: In Deutschland gibt es 21 Amphibienarten, die seit 1980 gemäß Bundesartenschutzverordnung unter besonderem Schutz stehen.

Allein 14000 Tiere konnten im vergangenen Jahr auf den Straßen von Melle gerettet werden. Insofern leisten die freiwilligen Helfer einen besonderen Einsatz im Sinne des Artenschutzes. Das gebührt Respekt und Anerkennung