Die Kreisehrennadel des NTB wurde von Marlies Pohlmann (links) und Christoph Hannig (beide NTB) an Susanne Komesker (Mitte) verliehen. Foto: Christina Wiesmann

Gesmold. Zehn Jahrzehnte Vereinsleben: Der SV Viktoria Gesmold ist in Feierlaune. Am Samstag kamen mehr als 300 Gäste zur Gala ins Autohaus Wulbusch. Damit begannen die Feierlichkeiten zum Festjahr, in dem „100 Jahre Sport im Ort“ im Mittelpunkt stehen.