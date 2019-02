Begegnung am Amphibienschutzzaun: Thilo Richter, Anke Kuddes, Wilburg Erbeck mit Bronko, Eva Stenschke, Wolfgang Erbeck, Sabine Vodegel-Roling und Fabian Roling. Foto: Simone Grawe

Melle.. Es wird wärmer im Grönegau, und damit beginnt die "Hochzeitsreise" der Amphibien. Damit Kröten, Frösche und Molche die gefährliche Reise überleben, sind in Melle ehrenamtliche Helfer im Einsatz. So sind an markanten Wanderstellen Schutzzäune aufgebaut, um die kleinen Geschöpfe vor dem Unfalltod zu retten.