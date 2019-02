Melle. Ein Ort der Begegnung, der Bücher, der Gesellschaft: Dafür steht die Stadtbibliothek an der Weststraße. Jetzt sorgen einladende Folienelemente für einen optischen Blickfang.

Um die Aufmerksamkeit noch stärker als bisher auf die Bibliothek zu lenken, wurden einige Fenster von Mitarbeitern eines Fachunternehmens mit Folienelementen versehen: „Dabei stellen Icons das vielfältige Medienangebot dar“, erläutert Leiterin Ulrike Koop. Neben Büchern, Spielen, Filmen und elektronischen Medien wird auf Veranstaltungen hingewiesen und der kommunikative Aspekt der Mediennutzung hervorgehoben.

Die Farbgebung leitet sich aus dem Corporate-Design-Konzept der Stadt ab. „Der moderne, frische Blick auf die Stadtbibliothek wurde in einem intensiven und kreativen Prozess mit einem hiesigen Design-Büro entwickelt“, berichtet Bibliotheksmitarbeiterin Birgit Pietsch. Sie weist in diesem Zusammenhang auf eine weitere Neuerung hin: Im Eingangsbereich werden die Besucher der Stadtbibliothek mit einem neuen Teppichboden begrüßt. Dank der Flexibilität der ausführenden Firma und der Bibliotheksmitarbeiterinnen vor Ort konnten die Arbeiten in einem äußert kurzen Zeitrahmen realisiert werden. Und dank der raschen Ausführung war es möglich, eine mehrtägige Schließung der Stadtbibliothek zu vermeiden.