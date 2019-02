Bei der Umgestaltung des Umfeldes der Skulptur „Die Lektion“ stehen Pflasterung, Sitzbank, neue Wege und ein mögliches Blühfeld im Mittelpunkt der Planungen. Foto: Norbert Wiegand

Neuenkirchen. Der Flächennutzungsplan (FNP) im Bereich des Hofes Dierksheide am östlichen Ortsrand von Neuenkirchen wird so verändert, dass im bisherigen landwirtschaftlichen Außenbereich ein neues kleines Wohngebiet mit sieben weiteren Wohngebäuden entstehen kann. Dafür sprach sich der Ortsrat in seiner Sitzung am Donnerstagabend im Dorfgemeinschaftshaus aus.