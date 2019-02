Buer . Die Arbeiten am Turm der Martinikirche im Meller Stadtteil Buer schreiten voran. Mit ausgeklügelter Taktik entfernten am Wochenende die Steinmetze Malte Roß und Andreas Strotmeyer die Mittelsäule aus Sandstein aus der Fensteröffnung vor dem Glockenstuhl.

Somit rücken das Ausheben der alten Glocken und das Einheben der neuen nun immer näher.

Unter den Glockenstuhl der alten und demnächst der neuen vier großen Glocken musste ein weiteres Holzgerüst für das Zimbelgeläut in den Kirchturm eingebaut werden. Einzeln wurden die Glockenstuhlteile in den Turm getragen und montiert. Sie wurden gefertigt von der Tischlerei Möller in Buer.

Matthias Breitenkamp, der wohl jeden Winkel der Kirche und des Turms kennt, fand dabei ein interessantes Stück Holz. „Dieses Holzteil ist ein Fragment des uralten Glockenstuhls für die größte Glocke“, erklärt der Koordinator des Glockenprojekts. Denn diese Glocke habe früher dort gehangen, wo jetzt das neue Zimbelgeläut seinen Platz finden wird. Damit ist dieses Stück Holz über 160 Jahre alt.

Mit Schall-Lamellen

Wer aufmerksam am Kirchturm emporschaut, erkennt die dunklen Schall-Lamellen in den fensterartigen Öffnungen am Glockenstuhl. Sie sehen aus wie zugeklappte Fensterläden und dienen dazu, den Schall der Glocken nach draußen zu leiten. „Diese alten Schall-Läden sind fast 71 Jahre alt, genauso alt wie die alten Glocken“, erzählt Matthias Breitenkamp. Inzwischen sind sie marode und werden komplett ersetzt. Nach neuesten Standards wurden sie ebenfalls aus Eiche sowie aus dem harten Robinienholz gebaut.

Und wie werden die Glocken eigentlich angeschlagen? Hinter dem gerade geöffneten Durchlass für die Aus- und Einhebung der Glocken hängt die größte der alten Glocken. Wenn sie zu schwingen beginnt, dann bewegt sich ein Klöppel, der an einer Lederaufhängung in der Glocke befestigt ist und sie anschlägt. Für einzelne Glockenschläge allerdings dient ein Hammer, der von außen an die Glocke schlägt, etwa für den Viertelstundenschlag oder wie der an der großen Glocke für die Schläge, die die sieben Gebetszeilen des „Vaterunser“ markieren, wenn dieses im Gottesdienst gesprochen wird.