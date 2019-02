Melle. Damit es eine stilvolle Traumhochzeit wird, müssen Planung und Gesamtkonzept vom Vintage-Kleid bis zur Location stimmen. Auf der Meller Hochzeitsmesse im Hotel Van der Valk informierten sich am Sonntag Heiratswillige und Ausflügler über Trends und Angebote.

„Jedes Detail muss stimmen und auch farblich harmonieren, denn wir heiraten hoffentlich nur einmal“, betonten Tamara und Marleen aus Herford, die im Sommer eine Doppelhochzeit im Grünen planen. Da lautet die erste Frage: Wo soll die Feier stattfinden? Im Hauptzelt für 400 Leute oder doch eine Nummer kleiner im Pagodenzelt.

Eindrücke sammeln und Informationen von Profis einholen, so lautete die Intention der meisten Besucher auf der Veranstaltung, die bereits zum 24. Mal mit vielen neuen Ideen durchgeführt wurde. 28 Aussteller informierten über sämtliche Themen vom Standesamt, Eventagentur, Gastronomie, Life-Musik, Fotos und Trauringen bis hin zum Ehevertrag. Nicht zu vergessen die festliche Kleidung für Brautpaar und Gäste.

Der hohe Unterhaltungswert der Messe mit anregenden Modenschauen und stimulierender Musik lockte am Wochenende mehr als 2000 Besucher in das Van der Valk-Hotel. So auch Sarah Brinkmann und Tom Ortmann, die aus Münster anreisten. „Heute klären wir noch Einzelheiten wie die Tortenfrage“, erklärte der zukünftige Bräutigam.

Bis zu einem Meter hoch

Beim Rundgang landete das Paar bei der Konditorin Friederike Welpinghaus aus Borgholzhausen, die über die neuesten Trends informierte. „Keine zuckrigen Füllungen, sondern eine sogenannte Naked-Torte mit natürlicher Blumen und Früchte-Dekoration.“ Alles leicht und fruchtig, je nach Gästezahl darf es jedoch bis zu einem Meter hoch sein.





Am Nachbarstand fügte Friseurin Denise bei Miriam viele geflochtene Zöpfe zu einem Kunstwerk zusammen. „Das ist ein Fischgrätenzopf.“ Tipis für Kids zum Spielen und Ausruhen bei Hochzeiten erläuterten Joanna Seta und Karin Klein aus Melle.

Chiffon auf dem Laufsteg

Inzwischen begann die erste Modenschau mit Brautmoden Wiegmann und dem Modehaus Stock. Auf dem Laufsteg präsentierten Maria, Steffi und Natascha Vintage-Kleider mit tiefem Dekolleté und Rückenausschnitt. „Früher waren die Prinzessinnen-Kleider sehr beliebt. Jetzt ist der Boho-Vintage-Stil mit leichten und gerade fallenenden Chiffonstoffen angesagt“, informierte die Expertin Sylwia Gözlükcü. Auch Softtüll, aufwendig bestickte Oberteile und Schleppen lägen im Trend.

Silberglänzende Anzüge

Elegante Mode für Bräutigam und Gäste zeigte das Modehaus Stock mit schwarzen und farbigen Spitzenensembles, Smokings und silbern-glänzenden Anzügen.





Zufrieden zeigte sich das Organisationsteam der Messe mit Julia Hofmann vom Hotel Melle, Anja Sünderhuse und Raphael Stock: „Eine sehr gut besuchte Veranstaltung mit vielen neuen Ideen wie das Ausleihen der festlichen Kleidung und Kinderbetreuung.“