Melle. Drei Jahre nach der Eröffnung des neuen Hallenbades blickten alle Vorstandssprecher bei der Jahreshauptversammlung auf durchweg positive Prozesse in der Meller DLRG-Ortsgruppe zurück. Alle Mitglieder des engeren Vorstandes wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Erste Schritte zur Verjüngung des Vorstandes bei den nächsten Wahlen wurden eingeleitet.

Der Vorsitzende Klaus Pilkenroth freute sich vor 41 anwesenden Mitgliedern über den Abschluss der letzten Baumaßnahmen am neuen Vereinshaus. Im zweiten Bauabschnitt wurde der Haupteingang mit behindertengerechtem Aufgang ebenso fertiggestellt wie die große Terrasse mit Vordach. Neben Auftragsarbeiten sind nach „Hochrechnungen“ Pilkenroths auch 4500 ehrenamtliche Arbeitsstunden in dieses Bauprojekt und andere Arbeiten eingeflossen. Dafür dankte der DLRG-Vorsitzende allen freiwilligen Helfern.



„Im Vorjahr wurden elf Vorstandssitzungen, zwölf Ferienpass-Nachmittage, 78 Trainingstage und weitere 38 Trainingstage für Seepferdchen und Inklusionskinder durchgeführt“, listete Pilkenroth auf. Die Mitgliederzahl stieg von 536 im Jahr 2016 auf 605 im Jahr 2018. Die „kontinuierlich positive Entwicklung“ drückte sich auch im Finanzbericht aus, sodass Schatzmeisterin Marion Strathmann „keinerlei Notwendigkeit für eine zunächst angedachte Beitragserhöhung“ sah.

Inklusionsgruppe

Von einem „sehr gut laufenden Trainings- und Schwimmbetrieb“ sprach Hermann Balsing. Der stellvertretende Vorsitzende: „Zeitweise war das Kinder- und Jugendschwimmen total überlaufen, sodass wir Eltern auf einen späteren Zeitpunkt vertrösten mussten.“ Inzwischen sei die Nach-Schulung von Übungsleitern intensiviert worden und Jugendliche würden verstärkt an die Assistenz bei der Schwimmbeaufsichtigung herangeführt, um personelle Kapazitäten zu verbessern, erklärte der technische Leiter Wilfried Kowald. Insbesondere erfordere die Inklusionsgruppe einen höheren Betreuungsaufwand.

Zu den von Klaus Pilkenroth genannten erfolgreichen Veranstaltungen und Projekten des Vorjahres zählten wieder das 24-Stunden-Schwimmen in Wellingholzhausen, Schnorchelkurse, das Benefiz-Frühstück für die Bürgerstiftung der Sparkasse mit einem Erlös von 1000 Euro sowie die Rettungsschwimm-AG in Kooperation mit der IGS.

Axel Dreyer wird Beisitzer

Die Vorstandswahlen erwiesen sich als reine Formalität, der Vorsitzende Klaus Pilkenroth, der 2. Vorsitzende Hermann Balsing sowie die Schatzmeisterin Marion Strathmann mit ihrer Stellvertreterin Renate Böschemeyer wurden nach einstimmiger Entlastung in Einzelwahl einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Jennifer Friedrichs wurde als Jugendvertreterin bestätigt.

Als Beisitzer wurde Axel Dreyer in den erweiterten Vorstand gewählt. „Diese Neubesetzung ist für uns ein Schritt zur Verjüngung des Vorstandes bei der nächsten Wahl in drei Jahren“, merkte dazu Hermann Balsing an.

Die Ehrungen

Ein Höhepunkt des Abends war die Ehrung langjähriger Mitglieder durch Klaus Pilkenroth.

50 Jahre: Hartmut Peuser und Eduard Selent.

40 Jahre: Holger Franke, Uwe Lührmann und Marc Neumann.

25 Jahre: Michael Cura, Sonja Dietz und Thomas Dreyer.

10 Jahre: Chiara Bierbaum, Melanie Bierbaum, Bastian Brandt, Marc Franke, Robin Friedrichs, Edeltraud Grunewald, Marie und Max Krecklow, Tristan Lumme, Helmut Mentrup, Talea Pleye, Luca und Ulrike Stölting, Hildegard Swyter, Michel Tiemann, Julia Trötschel, Edeltraut Vorreiter, Christine, Clara, Dirk und Niklas Weidemann.