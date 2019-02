Heimspiel für Red Hot: Die Band mit Wellingholzhausener Wurzeln ist am Samstag, 2. März, wieder zu Gast im Fachwerk 1775. Foto: Red Hot

Wellingholzhausen . Die Bühne im "Fachwerk 1775" im Meller Stadtteil Wellingholzhausen gehört am ersten Samstag im März der Band Red Hot - diese Tradition wird nicht gebrochen. Und so wird am Samstag, 2. März, ab 20 Uhr wie in den Vorjahren wieder „Rock am Ring“ im Fachwerk in Wellingholzhausen (Am Ring 40) gefeiert.